Sancties tegen Rusland duwen Nederland richting recessie

CPB: Vooral flexibele arbeids­krach­ten, zelfstandi­gen en mensen met lage inkomens geraakt door corona

Door de uitbraak van de coronacrisis kregen in 2020 veel meer mensen te maken met een forse inkomensterugval dan een jaar eerder. Er waren dat jaar 130.000 meer werknemers dan in 2019 bij wie het arbeidsinkomen met minstens 10 procent daalde. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw onderzoek naar het arbeidsinkomen tijdens corona, dat vandaag verscheen.

1 maart