Sancties? Via Nederland kunnen rijke Russen die zonder probleem omzeilen

Sancties tegen rijke Russen treffen ook Nederland­se winkel­straat

De Europese sancties tegen Russische oligarchen treffen tot in de Nederlandse winkelstraat doel. Drie Nederlandse multinationals en 202 drogisterijen moeten het in één klap zonder hun eigenaar Michail Fridman zien te rooien. Wie is deze Russische zakenman?

3 maart