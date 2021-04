Sandra (37) betaalde flinke schuld af: ‘Koop geen wasmiddel als het geen aanbieding is’

superbespaardersSommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? Elke week laten we hier een superbespaarder aan het woord. Deze keer: Sandra Doevendans (37), wie haar zuinige gedrag overhield aan heftiger tijden toen zij haar café met groot verlies verkocht.

Sandra Doevendans (37) Leeft met: Haar zoon Luca (14)

Woont in: Amsterdam Maandelijks inkomen: 3000 tot 4000 euro, met haar werk als strategisch adviseur en Statenlid Uitgaven per maand

Huisvesting: 1000 euro

Energie: 140 euro

Abonnementen, verzekeringen, vaste lasten: 575 euro

Boodschappen: 400 euro

Sparen: Wisselend, maar minimaal 500 euro

Sporten: 25 euro

Vakanties: Niets door coronacrisis

Horeca: Niets door coronacrisis

Kleding: Wisselend

Uitstapjes: Wisselend

Goede doelen: 60 euro

Huisdieren: 200 euro

Dat is best een fiks inkomen. Verdiende je altijd al goed?

,,Nee. Nadat ik mijn café verkocht, kon ik nauwelijks rondkomen. Ik was bedrijfsleider en ik kreeg op mijn 21ste de kans een café in de Amsterdamse Pijp te kopen. Het begon goed, ik had een vaste klantenkring maar daar zaten ook een paar gekkies bij. Toen die met elkaar op de vuist gingen, heb ik ze de toegang ontzegd. Daardoor liep ik honderden euro’s per avond mis.

Het tekort groeide. Ik vroeg mijn bank of ik 1000 euro rood kon staan. ‘Maak er 25.000 euro van want iedere keer dat je het aanvraagt kost het meer’, zei de bank. Klonk logisch. Zodoende stond ik uiteindelijk 25.000 euro rood. Ik moest het café verkopen voor een fractie van de prijs die ik ervoor had betaald.

Ik was 23, zwanger van mijn zoon en had een ton schuld. Ik had betalingsachterstanden bij brouwerijen en het energiebedrijf.’’

Waarom ben je niet naar schuldhulpverleners gegaan?

,,Dan zou ik 36 uur moeten werken en dan kon ik niet naar school. En ik wilde studeren. Ik dacht: Ik heb nu nog recht op studiefinanciering. Met een diploma op zak ben ik meer waard, zelfredzaam.

Op de avondschool haalde ik mijn vwo-certificaten en daarmee kon ik antropologie studeren. Ik leende maximaal en had een bijbaantje. Zo kon ik toch nog mijn betalingsverplichtingen nakomen. Ik studeerde af en kreeg uiteindelijk mijn baan als coach en werd later ook statenlid. Sinds 2018 ben ik uit de schulden.’’

Quote Op woensdag nam ik de reclamefol­ders door om op aanbiedin­gen te jagen Sandra (37) Hoe zuinig leefde je in deze periode?

,,Op woensdag nam ik de reclamefolders door om op aanbiedingen te jagen. Ik deed wekelijks boodschappen in plaats van elke dag, ik had altijd een boodschappenlijst, ging naar de markt waar je een kraam had met spullen voor 50 cent. Ook keek ik ieder jaar opnieuw of onze zorgverzekeringen nog wel de goedkoopste waren. Ik kookte altijd voor een paar dagen hetzelfde. En als we dan van die goedkope pizza’s van drie in een doos hadden, gooide ik er een plakje kaas op om het toch lekker te maken.’’

Had je zoon door hoe de financiële situatie was?

,,Hij was nog jong toen het echt zwaar was. En hij is nooit zo een merkengek geweest, gelukkig. Ik zorgde ervoor dat we een keer per jaar met vakantie konden. Vroeg boeken, naar Turkije. Dan zag ik een aanbieding, googelde door tot ik dezelfde reis voor een paar honderd euro goedkoper vond.

En er was bijvoorbeeld een keer een actie bij Intertoys, met 70 procent korting. Ik heb toen allemaal speelgoed gekocht en verstopt zodat hij voor Sinterklaas, Suikerfeest en kerst cadeautjes had.’’

Welke gewoonten heb je, nu je goed verdient en geen schulden meer hoeft af te lossen, overgehouden?

,,Best veel. Ik zou bijvoorbeeld nog steeds geen wasmiddel kopen als het niet in de aanbieding was. Ook qua eten. Van een vriendin leerde ik dat je, behalve tomaten, alles kunt voorsnijden en invriezen. Zo heb ik nooit rottend fruit op de schaal en hoef ik dus niets weg te gooien.’’

Zijn er uitgaven waar je echt geld voor over hebt?

,,Nu ik het niet meer zo krap heb, probeer ik het goede te kopen, heel vermoeiend. We hebben zo’n buurtboerderij met allerlei verantwoorde producten en ik ben er zoveel meer geld kwijt dan bij de Lidl. Maar ik vind dat het hoort, al doet het pijn in mijn portemonnee. En ik geef graag aan goede doelen. Ik ben moslim, dus betaal ik voor het einde van de ramadan 2,5 procent armenbelasting (een percentage van iemands gehele bezit, dat gedoneerd moet worden, red.). Dat is belangrijk voor mij.’’

Heb je zelf armenbelasting ontvangen?

,,Ik zat in het bestuur van de vereniging voor moslimvrouwen en woonde destijds in een woning met vloerbedekking. Omdat ik astma heb, was ik steeds benauwd. Toen kreeg ik een envelop met een paar honderd euro zodat ik vinyl kon leggen. Waren ze voor mij met de pet rondgegaan. Zo mooi.’’

Hoe heeft de ervaring je verhouding met geld veranderd?

,,Geld heb je nodig. Ik werk met de Buddyapp om mijn financiën in de gaten te houden want als je overzicht hebt, kun je bespaarslagen maken.’’

Herkenbaar? Wat is jouw bespaartip?

