Schulden? 'Mensen wachten te lang met hulp zoeken’

6 tipsMet de hoge prijzen voor levensonderhoud kun je gemakkelijk in financiële nood raken. ,,Ongemerkt wordt alles duurder en opeens is het geld op.’’ Zes tips om schulden het hoofd te bieden.

1. Zoek op tijd hulp

Het is zaak zo snel mogelijk hulp te zoeken. ,,Mensen wachten daar te lang mee’’, zegt Ariane Kleijwegt, woordvoerder bij overheidsinstelling Wijzer in Geldzaken. ,,Dan zijn de schulden vaak al hoog opgelopen, tot gemiddeld zo’n 40.000 euro na vijf jaar, en is het veel lastiger de problemen op te lossen.’’

Met onbetaalde rekeningen kun je al snel te maken krijgen met extra kosten. ,,Het is vlek op vlek’’, zegt Karin Radstaak van het Nibud. ,,Er komen mogelijk incassokosten bij die jij moet betalen, administratiekosten, boetes en rente. Dat veroorzaakt veel stress en een vicieuze cirkel naar beneden.’’

2. Zet in- en uitgaven op een rijtje

Antoinette van der Veer werkt bij Geldfit, een organisatie die mensen met geldproblemen naar passende hulp verwijst. Ze spreekt veel mensen die altijd goed konden rondkomen en geen schulden hadden. ,,Een groep die sluipenderwijs in de problemen komt door kleine dingen. De energierekening is een duidelijke opgelopen kostenpost, maar daarnaast is alles ongemerkt duurder geworden en opeens is het geld op.’’

Wat je het beste kunt doen als je een rekening niet kunt betalen, is er gelijk bovenop zitten. ,,Als je niet gewend bent om geldproblemen te hebben leef je anders dan mensen die dat wel gewend zijn’’, zegt Van der Veer. ,,Die groep kunnen we vaak helpen met een overzicht van inkomsten en uitgaven en vervolgens advies over anders leven en besparen.’’

Daarnaast kunnen mensen proberen de inkomstenkant op te plussen. ,,Niet iedereen die recht heeft op toeslagen en vergoedingen weet dat en maakt er gebruik van’’, zegt Kleijwegt. ,,Je kunt via de toeslagenwijzer (datgeldtvoormij.nl, red.) kijken of je ergens recht op hebt. Ook bij gemeenten zijn veel regelingen voor mensen met een laag inkomen. Voor minima is er, ook via de gemeente, een energietoeslag. Daarnaast kun je kijken of je meer kan werken om je inkomen te vergroten.’’

3. Maak afspraken met schuldeisers

,,Mocht je in de problemen komen, betaal dan in elk geval je huur, energierekening, zorgverzekering en belasting’’, somt Van der Veer op. ,,Dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk om onderdeel te zijn van onze samenleving. Als je achterloopt met huur of hypotheek loop je het risico uit je huis te worden gezet. En je wil ook niet afgesloten worden van gas en licht. Mocht het een maand niet lukken om te betalen, bel dan de instelling op om een regeling te treffen. Alle bedrijven willen helpen, want niemand zit te wachten op een schuldenprobleem.’’

Ook Radstaak raadt aan om direct afspraken te maken met instanties. ,,Helaas zijn de problemen daarmee niet gelijk opgelost. Je kunt wel een betalingsregeling treffen, maar de schulden blijven staan totdat ze zijn afbetaald. We hebben voor beginnende schulden de site zelfjeschuldenregelen.nl met informatie over hoe je kunt beginnen en een aflosplan maakt. Je vindt er ook voorbeeldbrieven om goede afspraken te maken met je schuldeisers.’’

4. Meld je bij je gemeente

Als de schulden al hoger zijn opgelopen en je te maken krijgt met schuldeisers, incassobureaus of deurwaarders, dan is het verstandig contact op te nemen met je gemeente. In vrijwel alle gemeenten kun je ook terecht voor (gratis) hulp. Er zijn inloopspreekuren en vrijwilligers die kunnen helpen met het maken van een overzicht en het schrijven van brieven. Ook kunnen ze kijken of je in aanmerking komt voor toeslagen en tegemoetkomingen. Zij kunnen je helpen met verschillende organisaties (voedselbank, kledingbank), bijzondere bijstand en extra potjes ter compensatie. Soms stelt de gemeente een bewindvoerder aan die zorgt dat de belangrijkste schulden worden voldaan.

- Bij Geldfit kun je, anoniem, advies krijgen welke hulp bij jou past. Hiervoor doe je een test op geldfit.nl. Aan de hand van de uitkomsten van die test krijg je advies wat je het beste kunt doen met jouw schulden. 0800-8115 is een anoniem landelijk telefoonnummer van Geldfit voor hulp bij geldproblemen. - SchuldHulpMaatje kan helpen bij het oplossen van geldproblemen. Je krijgt een maatje dat jou helpt bij het doornemen van je financiën en het oplossen van geldproblemen. - Via de gratis app FiKks kun je in contact komen met een buddy. Die buddy kan jou verder helpen met je vragen en helpt je bijvoorbeeld bij het maken van afspraken met de organisatie waar je schulden hebt. Je bent en blijft anoniem, ook voor je buddy. In de FiKks-app kun je ook een overzicht maken van je persoonlijke financiële situatie. Kijk ook op wijgaanhetfikksen.nl. - Humanitas heeft vestigingen in veel gemeenten in Nederland. Via Humanitas thuisadministratie krijg je hulp bij het op orde brengen en bijhouden van je geldzaken, totdat het weer zelfstandig lukt. - Op datgeldtvoormij.nl kun je controleren of je aanspraak kunt maken op toeslagen en subsidies. Dat kan ook via een tool van het Nibud: berekenuwrecht.nibud.nl. - Op de site zelfjeschuldenregelen.nl kun je een aflosplan maken bij beginnende schulden. - Het Juridisch Loket biedt gratis hulp bij juridische vragen over schulden.

5. Beslag op inkomen en schuldsanering

Als je schulden heel hoog oplopen kan een deurwaarder beslag leggen op een deel van je inkomen. Je werkgever moet daaraan meewerken. Op de website schuldenwijzer.nl kun je, na inloggen met je DigiD, een overzicht krijgen van de beslagen op je inkomsten.

Je hebt altijd recht op een beslagvrije voet, om van te kunnen leven. Op uwbeslagvrijevoet.nl kun je controleren of jouw gegevens juist zijn ingevuld en of die voet wel hoog genoeg is. Als dat niet zo is, kun je bezwaar aantekenen bij de beslaglegger. Dat moet wel binnen vier weken. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je naar het Juridisch Loket, dat biedt gratis hulp bij juridische vragen.

Als het niet lukt uit de schulden te komen, dan is de laatste oplossing schuldsanering. Daar moet de rechter toestemming voor geven. Die kijkt wat er tot dan toe is gebeurd en waarom eerdere acties niet (voldoende) hebben geholpen. Bij schuldsanering los je drie jaar lang zo veel mogelijk af en krijg je een klein bedrag om van te leven. Na die drie jaar ben je volledig schuldenvrij en kun je met een schone lei beginnen.

Oogkleppen ophouden en je post niet openmaken is geen goed idee. Het gaat namelijk niet zomaar weg

6. Praat over je problemen

,,Heel veel mensen hebben op dit moment moeite om rond te komen’’, zegt Kleijwegt. ,,Het is dus niet gek om erover te praten en hulp te zoeken. Het taboe moet er echt af.’’

Daar sluit Radstaak zich bij aan. ,,Mensen die al langer van een laag inkomen moeten leven, weten waar de schuldproblemen kunnen ontstaan. Maar nu is een nieuwe groep mensen in de penarie gekomen en zij hebben daar nog geen ervaring mee. Waar kun je terecht? Wat kun je doen? Voor die mensen is het zwaar om hulp te zoeken, maar wel verstandig. Oogkleppen ophouden en je post niet openmaken is geen goed idee. Het gaat namelijk niet zomaar weg.’’

Dit verhaal verscheen vorig jaar op deze site en is aangepast aan de actualiteit.

