Schuldhulpverleners vaker bedreigd door energiecrisis: ‘Agressie uit wanhoop’

Geld & Geluk Reineke: 'Hoewel de nieuwe ketel zuiniger is, ben ik maande­lijks 400 euro kwijt'

In deze Mezza-rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Reineke kan sinds haar carrièreswitch af en toe een koffie to go halen. Ook met pubers is een hoger inkomen fijn: ‘Ze bestellen graag kebab.’

22 augustus