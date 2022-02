Sher: ‘Ik moest nog maanden afbetalen voor een instrument dat geen euro meer waard was’

In die hoedanigheid kwam ik op een avond in een karaokebar in Bulgarije waar ik een producer leerde kennen. Hij stapte op me af en zei: ‘Met jou wil ik liedjes maken.’ Dat leek me absoluut een goed idee. Eenmaal terug in Nederland stuurde hij onze bestandjes door en die liet ik vol trots aan iedereen horen. Ik kreeg van mensen te horen dat ik echt talent heb en dat ik er wat mee moest gaan doen. Zo kwam ik te werken in een live café in Nijmegen. De eigenaar heeft me muzikaal gecoacht.”