Sint en Kerstman moeten diep in buidel tasten: speelgoed tot wel 75 procent duurder

Winkeliers roepen het eigenlijk ieder jaar, maar deze keer met nog wat extra uitroeptekens: ‘Koop op tijd, want anders is de kans groot dat niet alle favoriete cadeaus voor de feestdagen in huis zijn.’ Hoe serieus is deze oproep? Is het vooral bedoeld om de verkoop te stimuleren of hebben ondernemers een punt en moeten we ons zorgen maken dat de pakjesboot te laat arriveert of dat we een donkere kerst kunnen verwachten?