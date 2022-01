Snel rijk worden met beleggen is vaak een illusie, met deze vijf tips beleg je veilig

1. Wees altijd alert

Een inkoppertje: wees altijd scherp als je geld gaat beleggen. ,,Bij beleggen neem je altijd risico’s. En bij het nemen van risico’s, moet je alert zijn. Dat is ook waarom we altijd zeggen dat je alleen moet beleggen in producten die je begrijpt én met geld dat je kunt missen. Maak daarover goede afspraken met jezelf”, zegt Wilbert Kelkensberg van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). ,,We krijgen namelijk veel meldingen van mensen die achteraf meer geld hebben ingezet dan ze wilden en flink onder druk zijn gezet om geld bij te storten.” Wanneer je extra alert moet zijn volgens Kelkensberg? ,,Als iets te mooi is om waar te zijn.”

2. Als het te mooi is om waar te zijn, is het dat vaak ook

Dat zegt ook zelfstandig ondernemer Rowan Nijboer, die een podcast maakt om beginnende beleggers op weg te helpen. ,,Advertenties komen vaak heel verleidelijk over. Aanbieders weten, dankzij alle data, precies welke doelgroepen ze wanneer moeten benaderen. Eén zwak moment, en dan hebben ze je. Ze beloven veel te hoge rendementen van 20 procent per maand met magische formules om snel rijk te worden. Dat is totaal onrealistisch. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het dat vaak ook”, aldus Nijboer.

3. Een aanbod is nooit exclusief

Kelkensberg: ,,Een advertentie met een boodschap van een BN’er die dé methode heeft gevonden om makkelijk geld te verdienen, is nog zo'n voorbeeld van iets dat te mooi is om waar te zijn. Helemaal als er bij staat dat het ‘eigenlijk niet bekend mag worden en het een exclusief voor jou is’.” Het lijkt dan misschien, zo zegt Kelkensberg, alsof jij het ziet, en anderen niet, maar dat is niet het geval. ,,Via via word je doorverwezen naar een beleggingsonderneming ergens in het buitenland die jou aanbiedingen doet om zogenaamd zonder veel risico een mooi rendement te krijgen. Zo word je verleid om veel geld in te zetten.”

4. Niet ingaan op ongevraagde aanbiedingen, ga zelf op zoek naar een adviseur

,,Vaak krijg je dan mensen aan de lijn die zeggen dat ze je willen helpen. Ze zeggen dat het niet uitmaakt dat je niet veel ervaring hebt. En dat je het risico kan verkleinen door goed naar hen te luisteren. Terwijl je niet weet dat deze persoon als doel heeft dat jij zoveel mogelijk geld inzet en mogelijk zelfs zoveel mogelijk verliest”, zegt Kelkensberg. ,,Ik denk dat het heel belangrijk is om niet in te gaan op ongevraagde aanbiedingen of mensen die hulp aanbieden. Het is beter om zelf op zoek te gaan naar een vermogensbeheerder of een adviseur. En als je het zelfstandig doet, zoek dan iets dat je kunt begrijpen. Een beleggingsapp ziet er heel simpel en eenvoudig uit, maar er zijn ook bepaalde hefboomproducten die stiekem heel ingewikkeld zijn.”

5. ‘Saai beleggen’ is goed

,,In veel advertenties worden aandelen genoemd die dan toevallig goed gaan. Aandelen die het goed doen op een verjaardagsfeestje. Iedereen wil dan bijvoorbeeld Tesla aandelen omdat het vaak ter sprake komt”, zegt Nijboer. ,,Ik denk dat je juist niet moet beleggen in hypes. Iedereen wil snel rijk worden, maar dan neem je risico’s en ga je uiteindelijk vaak met de verkeerde partijen in zee. Rijk worden kost tijd en ‘saai beleggen’ zonder mee te gaan in de hypes is eigenlijk juist heel goed.”

