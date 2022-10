Staan jouw aandelen in de min? Dit moet je wel en dit juist niet doen

De inflatie is historisch hoog en de beurzen duiken naar beneden. Er ligt heel wat bloed op de beursvloer, maar toch biedt de malaise volgens experts ook kansen: ,,Het moment is aangebroken om een teen in het water te steken.’’

Zijn er sectoren die het wel goed doen?

Net zoals de meeste Europese beurzen zitten ook de Nederlandse en Belgische beurzen in zwaar weer. In Europa regeert de onzekerheid en dat laat zich zeker op de beursvloer voelen. Opvallend is dat ook de voorzichtige, langetermijnbelegger klappen krijgt.



Volgens Peter Van den Houte, chief economist bij het Vlaamse ING, gaan de bedrijven in de energiesector wel goed. Die sector kon een graantje meepikken van de hoge prijzen voor gas en elektriciteit. Ook hernieuwbare energie houdt goed stand in een periode van schommelende beurzen. ,,De winst van heel wat energiebedrijven is weliswaar wat teruggevallen, maar in vergelijking met het begin van het jaar staan ze nog wel in de plus”, zegt Van den Houte. ,,Ook de waarde van grondstoffen staat momenteel vrij hoog, omdat mensen daar in crisistijd vaak naar teruggrijpen.”

Hoe ga je om met verlies?

Als je een kijkje neemt op je effectenrekening, is de kans groot dat je er vooral rode cijfers aantreft. Maar niet getreurd, zeggen experts. Beleggen moet je doen met geld dat je niet meteen nodig hebt. Het beste is om even te schuilen en te wachten tot de storm over raast.



,,Raak vooral niet in paniek”, zegt Tom Simonts, financieel econoom bij KBC, een bank met een hoofdzetel in België. ,,Als je nu dingen gaat verkopen, dan verkoop je misschien wel tegen een bodemkoers en dan maak je dus verlies.”

In tijden als deze grijpen beleggers terug naar hun grote boek met beleggersspreuken. Eén zo’n spreuk is: ‘zolang je niet verkoopt, is er geen verlies geleden’.

Moeten we andere markten opzoeken?

Soms kan het lonen om andere horizonten op te zoeken, maar ook verre landen zitten met hun eigen problemen. In China is een grote vastgoedbubbel ontploft en kunnen fabrieken door coronamaatregelen maar niet hun gewone ritme oppikken.



Dichter bij huis is het Britse pond net onderuitgegaan, omdat de regering van Liz Truss de belastingen zwaar verlaagt, terwijl ze daar volgens analisten het budget niet voor heeft. ,,Als een belangrijke handelspartner zichzelf zo zwaar in de voet schiet, is dat ook slecht nieuws voor ons”, zegt Simonts.

Een zwakke pond maakt het voor de Britten duurder om te importeren. Maar er is ook een keerzijde: voor ons wordt het plotseling goedkoper om bijvoorbeeld Britse aandelen aan te kopen. Hold your horses, klinkt het bij Simonts. ,,Het VK zal nog heel wat tegenwind ondervinden”, zegt de econoom. ,,Als er veel bedrijven over de kop gaan, kan het gevaarlijk worden. Dan is het beter om een jaar te wachten en te kijken hoe het uitdraait.”

Maar het is dus wel een goed idee om te kopen?

Dat wel. Aan baron Nathan Rothschild, een lid van de bekende bankiersfamilie, wordt een ander, vreselijk beursadvies toegeschreven: ‘koop als er bloed in de straten vloeit, zelfs als het jouw bloed is’. Dat werd de spreuk van tegendraadse investeerders.



Als alle indicatoren op rood staan, krijg je niet het gevoel dat het veilig is om te kopen. Alleen moet je verstand dan iets anders zeggen: de prijzen staan laag, nu wordt het interessant. ,,Als iedereen in paniek is, moet je juist gaan nadenken”, zegt Simonts. ,,Als iedereen verkoopt, moet jij gaan kopen.” Alleen is de vraag dan: in wat precies?

Volgens Simonts moet je op zoek gaan naar bedrijven die gezond zijn, maar toch klappen hebben gekregen. ,,Het is zo dat je vandaag aandelen kunt kopen die altijd interessant zijn”, zegt hij. ,,Kijk naar sterke bedrijven met weinig schulden. Er zijn heel wat bedrijven die nu door de energiecrisis op de beurs zijn afgestraft, terwijl ze toch hun verdiensten al bewezen hebben.”

Is er dan beterschap in zicht?

Het heeft natuurlijk alleen maar zin om te kopen, als de waarde van aandelen weer omhoog gaat. De experts hebben er goede hoop op dat alles wel weer goedkomt. De energieprijzen zullen zich gaandeweg stabiliseren, waardoor de inflatiespiraal ophoudt. Of in ieder geval vermindert.



Maar ze hebben een glazen bol nodig om dat moment precies te kunnen bepalen. ,,Zodra de inflatie begint te zakken, zal de beurs zich weer herstellen”, zegt Simonts. Nog iets wat experts niet kunnen zeggen is wanneer aandelen hun bodemkoers hebben bereikt - dat is namelijk het ideale koopmoment.

Van den Houte verwijst naar enquêtes bij grote fondsen. ,,De beheerders hebben hun aandelencomponent al flink afgebouwd”, zegt hij. ,,Verkoop van aandelen zet een neerwaartse druk op de beurs, maar de grote spelers zijn nu al uitgespeeld. Dat is toch een belangrijke factor die de indruk geeft dat we bijna bij de bodem zijn.”

De beste manier om in te kopen is volgens Van den Houte stapsgewijs: eerst een beetje investeren, als de koers stijgt, heb je winst. Daalt hij verder, dan koop je bij. ,,Wachten of nu inkopen”, zegt Van den Houte. ,,Dat is de eeuwige beleggersvraag. Maar ik denk dat het moment is aangebroken om een teen in het water te steken.”

