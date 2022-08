Stress over schulden en hoge rekeningen? Bij deze instanties kun je terecht voor hulp

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) trok vorige maand aan de bel nadat uit nieuwe berekeningen bleek dat een op de drie huishoudens momenteel moeite heeft met het rondkrijgen van de maandelijkse begroting. Daarbij gaat het niet alleen om mensen met een laag inkomen: de totale uitgaven van een gezin met een inkomen van twee keer modaal zijn met 188 euro gestegen in vergelijking met vorig jaar januari.

Wat kan je zelf doen als je opeens in de situatie komt dat je op de kleintjes moet letten? ,,Mensen die al heel lang een laag inkomen hebben, zijn vaak heel creatief en weten wel de tering naar de nering te zetten. Maar ook zij zien nu geen opties meer”, zegt Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting van het Nibud.

,,Het gevaar zit hem bij de groep die nog niet eerder deze problemen heeft gehad, mensen met een modaal inkomen die opeens aan het einde van het geld nog een stuk maand over hebben. Die hebben vaak nog wel spaargeld als buffer, maar dat verdwijnt ook als deze situatie langer duurt.”

Quote We weten dat mensen te lang wachten met hulp zoeken als ze de rekeningen niet meer kunnen betalen Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting van het Nibud

Stichtingen die kunnen helpen bij geldproblemen

,,We weten dat mensen te lang wachten met hulp zoeken als ze de rekeningen niet meer kunnen betalen”, zegt Weijers. ,,Er zijn veel organisaties, waardoor je door de bomen het bos niet meer kan zien. Als je een bijstandsuitkering hebt, dan heb je bij de gemeente een contactpersoon die je kan helpen. Zo niet, dan is de kans groot dat je de routes niet weet. Of er geen tijd voor hebt om het uit te zoeken omdat je de hele dag werkt.”

Er zijn stichtingen die kunnen helpen, zoals Sam& (Samen voor alle kinderen), het Nationaal Fonds Kinderhulp of het Armoedefonds om een paar voorbeelden te noemen. ,,Dat zijn fondsen die alleen kunnen helpen via een hulpverlener of via de gemeente,” zegt Weijers, ,,maar je kunt daar niet zomaar als particulier terecht. Veel gemeenten hebben een norm dat ze alleen mensen helpen die onder de 120 procent zitten van bijstandsniveau. Als je daar boven zit, val je tussen wal en schip.”

Vragen om hulp

Als een huishouden op het budget moet letten, dan wordt eerst de kaasschaafmethode toegepast, ziet Weijers. ,,In plaats van A-merken stap je over naar B-merken, maar dat werkt op een gegeven moment niet meer. Dan ga je grote uitgaven uitstellen: die nieuwe bank komt volgend jaar wel. En daarna ga je over op overlevingsstrategieën: geen uitjes meer, niet meer met de kinderen naar een pretpark, niet meer naar verjaardagen omdat je geen cadeautje kan kopen.”

Maak eerst een overzicht van je inkomsten en uitgaven en kijk welke ruimte je nog hebt. Dat kan met het Bespaarplan van het Nibud. ,,Hoe eerder je je geldzaken weer op een rijtje hebt, hoe beter, zegt Tamar Strietman, programmamanager Thuisadministratie van Humanitas, een vrijwilligersorganisatie voor maatschappelijke dienstverlening. ,,Als je eenmaal schulden hebt, lopen deze meestal hard op. Het is daarom belangrijk om snel hulp te vragen.”

Dit kan je doen als je niet meer rond kan komen

Een laagdrempelige manier om die eerste stap te zetten wordt aangereikt door NSR (Nederlandse Schuldhulproute), een publiek-private samenwerking van bedrijven, gemeenten en verenigingen en organisaties die hulp kunnen bieden bij je financiële gezondheid. ​​Via geldfit.nl kunnen mensen een test doen om te kijken hoe ze er financieel voor staan. In 2020 begonnen ze met het landelijk telefoonnummer 0800-8115, waarmee je ook kunt chatten.

,,Bellers krijgen een medewerker van Geldfit aan de lijn die naar hun verhaal luistert, met hen meedenkt en hen in contact brengt met passende hulp om grip op hun geldzaken te krijgen’’, zegt woordvoerder Sharon Jurriëns. Meer dan 75 procent van de hulpvragers die contact opnamen met Geldfit via de telefoon of chat, kunnen meteen zelf stappen zetten via apps, handige websites of een betalingsregeling.

Kleine aanpassingen in uitgavenpatroon

,,We zijn blij als mensen op tijd bellen,” zegt Jurriëns, ,,want vaak zijn de problemen met wat kleine aanpassingen in je uitgavenpatroon of tips op te lossen. Het kan ook zijn dat er meer speelt: tien procent van de mensen die contact met ons opnemen, verwijzen we door naar de gemeente voor schuldhulpverlening.”

De overige tien procent van de mensen die contact opnemen met 0800 8115 zijn gebaat bij vrijwilligers in de buurt die net een handje meer helpen. ,,Een maatje kijkt voor een periode met je mee en ondersteunt je bij het doen van de administratie, tot het je weer helemaal zelf lukt”, zegt Strietman. ,,In elke gemeente zijn er vrijwilligers die je kunnen ondersteunen bij je geldzaken. Niet alleen Humanitas maar ook Schuldhulpmaatje, het Leger des Heils en andere organisaties bieden deze ondersteuning.” Stichting Nederland Geldzorgenvrij, die nauw samenwerkt met de NSR, heeft de app Fikks ontwikkeld waarmee je met een ‘buddy’ in contact kan komen.

Quote De stress blijft, daar verander je niet zoveel aan, maar het helpt om te beseffen dat het niet jouw schuld is Marion Weijers, senior adviseur budgetvoorlichting van het Nibud

Het is niet jouw schuld

Hulp zoeken vergt moed, ziet Weijers. ,,De meeste mensen hebben een positief toekomstbeeld. Die kijken vooruit: ‘Het komt wel weer goed!’ Ze gaan hun sociale netwerken gebruiken, ze gaan bij hun ouders eten, tot het punt dat ze het niet meer redden. De stress blijft, daar verander je niet zoveel aan, maar het helpt om te beseffen dat het niet jouw schuld is. Dat kan het makkelijker maken. Hierover praten zou goed zijn, maar dat is lastig. Praten over geld is in Nederland sowieso een taboe.”

Hoe help je een vriend of familielid die geldproblemen heeft?

We kunnen er allemaal aan bijdragen om schaamte te overwinnen, zegt Strietman. ,,We weten allemaal dat een aanzienlijk deel van de samenleving momenteel moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Kijk om je heen en durf te vragen of je vriend, buurvrouw of collega hulp nodig heeft. Stel open vragen, oordeel niet en deel je eigen ervaring van een moment waarop je zelf krap bij kas zat bijvoorbeeld. Dit geeft de ander ruimte om aan te geven wanneer hij of zij problemen ervaart met geldzaken.”

