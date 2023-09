Tim (48) en Simone (45) geven zo’n 1400 euro per maand uit aan boodschappen: ‘Ik snap er niets van’

Een schijfje citroen of kan water is niet overal gratis: laat je niet verrassen op vakantie

‘Coperta’ of ‘couvert’, ‘service not included’, ‘IVA no incluido’: als je op vakantie bent kunnen deze zinnetjes je flink in verwarring brengen. Is dat broodmandje overal gratis? En komen die hapjes die zomaar op tafel verschijnen er gewoon uit vriendelijkheid? Pas op voor deze instinkers.