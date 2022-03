Tineke: ‘De koper voelde zich zo schuldig dat ze extra betaalde’

MarktplaatsmisserOnline marktplaatsen kunnen heel handig zijn, maar leveren ook vaak vreemde, onverwachte en soms ronduit ongewenste interacties op. In deze serie lichten we de vreemdste ervaringen uit. Deze keer Tineke van Ravenswaaij, die meestal leuke interacties heeft via Marktplaats maar ook veel tijd verliest met kopers die niet komen opdagen.

,,Ik ben een echte Marktplaatsfanaat,” zegt Tineke. De styliste uit Sliedrecht is fan van ‘thriften’, oftewel: voor zo min mogelijk geld tweedehands schatten op de kop tikken. Dat doet ze zowel met kleding als met meubels en accessoires. ,,Na een poosje ben ik kleding zat en verkoop ik het weer door. Of klanten vragen me of ik kleding die ze zelf niet meer willen voor ze wil doorverkopen.” Zo heeft Marktplaats inmiddels een flinke plek ingenomen in haar dagelijks leven: ze gokt dat ze zo’n tien keer per maand iets verkoopt.

Quote Ik maak het altijd persoon­lijk, vertel waar ik het voor ga gebruiken en waarom ik het mooi vind Tineke van Ravenswaaij

De gunfactor

Voor Tineke is Marktplaats een leuke hobby geworden waardoor ze allerlei soorten mensen ontmoet. ,,Ik word er vrolijk van als ik iemand blij kan maken met iets wat ik zelf niet meer nodig heb.” Ze is dan ook niet de moeilijkste: het gaat haar meer om de persoon dan om het verdienen van zoveel mogelijk geld. ,,Ik heb zelfs wel eens iets gratis opgestuurd omdat iemand een kledingstuk zo graag wilde maar krap bij kas zat. Dan gun ik diegene dat en ga ik van het goede uit.”

Andersom werkt dat ook wel eens in haar voordeel: zo tikte ze laatst nog een designerstoel op de kop voor 60 euro, die normaal 875 euro kost. ,,Ik schrijf dat toe aan de manier waarop ik communiceer: ik maak het altijd persoonlijk, vertel waar ik het voor ga gebruiken en waarom ik het mooi vind. Zelf verkoop ik ook liever aan mensen die me een persoonlijk verhaal vertellen. Van opkopers blijf ik weg.”

Schuldgevoel

Toch zijn er ook interacties waar Tineke minder vrolijk van wordt. Ze ergert zich vooral aan mensen die een afspraak maken maar vervolgens niet komen opdagen. ,,Dat gebeurt echt regelmatig,” vertelt ze. Maar één situatie is haar het meest bijgebleven: ,,Een dame wilde een tas van me kopen. Ik had hem voor 50 euro op Marktplaats gezet, zij wilde afdingen. Uiteindelijk hadden we 40 euro afgesproken.” De koper zou de tas ’s avonds om 7 uur op komen halen, dus zorgde Tineke dat ze voor zevenen al thuis was en zat ze te wachten.

Quote Ze vertelde dat ze het oprecht was vergeten en dat ze er spijt van had. Ze kwam alsnog langs Tineke van Ravenswaaij

Maar ook dik na zevenen was er nog steeds niemand langs geweest. Tineke: ,,Het was die week al de tweede keer dat iemand niet kwam opdagen en ik was toch wel wat geïrriteerd.” Haar reactie? ,,Ik werd niet boos, maar stuurde haar wel een berichtje waarin ik vroeg hoe ze het zelf zou vinden als iemand een afspraak niet nakwam.” Die opmerking kwam aan: de koper voelde zich enorm schuldig. ,,Ze vertelde dat ze het oprecht was vergeten en dat ze er spijt van had. Ze kwam alsnog langs.”

Even later stond de dame voor de deur met een briefje van 50 euro in haar hand. Het wisselgeld wilde ze niet: ,,Ze zei: ‘je wilde er 50 euro voor en ik heb je laten wachten, dus dit is voor jou.’ Dat vond ik dan wel weer leuk.” Haar tip is vooral je niet gek te laten maken. ,,Het moet wel leuk blijven, dus stop een gesprek gewoon als iemand kwaad wordt en reageer zelf ook niet vanuit emotie. Als je er chagrijnig van wordt, kun je beter niet Marktplaatsen.”

