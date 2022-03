Vier tips om tóch een goedkoop vliegticket te vinden: 'Vink zo vaak mogelijk 'nee' aan'

KLM gaf vorige week aan dat ze de prijs van vliegtickets naar bestemmingen buiten Europa verhoogt, voor een ticket naar New York is dat bijvoorbeeld 30 euro. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines verhoogde de prijzen al eerder met 10 procent op alle tickets en Transavia gaf aan niet uit te kunnen sluiten ook te moeten reageren als de olieprijs nog verder stijgt.



Eelko van Drongelen, oprichter van reissite WeFlyCheap.nl, vindt het ‘allemaal nog wel meevallen’: ,,Natuurlijk is het een stijging, maar het is een hele competitieve wereld, dus je ziet niet in alle tickets de prijsverhoging terug. Luchtvaartmaatschappijen hebben ook langetermijncontracten over de aankoop van kerosine, dus zullen niet direct in de problemen komen”, vermoedt hij. Maar hoe vind je goedkope vliegtickets? Van Drongelen geeft vier tips.

1. Als je ook een verblijf nodig hebt, kijk dan naar pakketreizen

Mocht je ook een hotel of verblijf nodig hebben, dan adviseert Van Drongelen om te kijken naar pakketreizen. ,,De prijzen van vliegtickets stijgen wat, maar pakketreizen dalen juist iets in prijs. Er worden op dit moment veel lastminutereizen geboekt, ziet Van Drongelen, maar de zomervakanties blijven iets achter. ,,Daarom dalen de prijzen van pakketreizen iets.” Wil je toch zelf een hotel boeken? ,,Doe dat dan via de site van het hotel zelf. Vaak krijg je dan korting omdat ze geen commissie hoeven af te dragen aan boekingssites.”

2. Wees flexibel met de vertrekdatum

,,Staar je niet blind op één datum”, zegt Van Drongelen. ,,Maar kijk ook naar de data eromheen.” Heeft de school van je kinderen een studiedag voordat de schoolvakantie begint, dan is dat bijvoorbeeld ideaal: ,,Als je op de vrijdag voor de schoolvakantie vertrekt, kan dat zo 200 euro per persoon schelen.” En heb je geen kinderen? ,,Dan moet je absoluut niet in het hoogseizoen boeken, maar in mei of juni. Daar kun je heel veel geld mee besparen.”

Hetzelfde geldt voor de locatie: het loont om jezelf niet vast te pinnen op een bestemming of één luchthaven. Maakt het je niet zoveel uit naar welke locatie je gaat of naar welk Grieks eiland je vliegt? Die flexibiliteit kan je geld opleveren. Ook de plaats van vertrek kan verschil maken: ,,Als je het geen probleem vindt om naar Düsseldorf te rijden en het kan je 200 tot 300 euro schelen op een vliegticket naar Australië of Nieuw Zeeland? Dan is dat zeker de moeite waard.”

Quote Ga niet mee in alle bijkomende kosten, druk zoveel mogelijk op nee. Een stoelkeuze, extra bagage, allemaal niet nodig Eelko van Drongelen

3. Vergelijk verschillende luchtvaartmaatschappijen

Vergelijk verschillende vliegtickets naar de bestemming. ,,Bezoek in ieder geval websites van ‘meta search partijen’, zoals wij dat noemen. Dat zijn partijen als Skyscanner of Google Flights, waar je verschillende luchtvaartmaatschappijen kunt vergelijken", aldus Van Drongelen.

4. Vink bij het boeken zoveel mogelijk ‘nee’ aan

Een vliegticket is steeds vaker alleen een vliegticket: bagageruimte, stoelkeuze, voor al deze zaken moet je apart bijbetalen. ,,Mijn belangrijkste tip: travel light. Dat is duurzaam omdat een vliegtuig minder kerosine gebruikt, maar scheelt ook in de kosten. Ga niet mee in alle bijkomende kosten, druk zoveel mogelijk op nee. Een stoelkeuze, extra bagage, allemaal niet nodig.” Nog een tip: ,,Boek de reis met creditcard. Bij de meeste creditcardmaatschappijen ben je verzekerd als je hebt geboekt. Dan heb je geen annuleringsverzekering nodig. En is het ook gedekt als de luchtvaarmaatschappij bijvoorbeeld je bagage verliest”, zegt Van Drongelen.

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.