Voor Jorma is cash onmisbaar: ‘Het grootste deel van mijn klanten betaalt contant’

Opnieuw zijn er in het afgelopen jaar honderden geldautomaten gesloten. Dat komt naar voren in recent onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast kun je tegenwoordig bijna overal met pin betalen. Is het nog wel nodig om cash op zak te hebben?

Er zijn op dit moment nog 4916 geldautomaten in Nederland te vinden. Dat zijn er 879 minder dan een jaar geleden. De reden? Er wordt steeds minder contant geld gebruikt. Het afgelopen jaar werd 23 procent van alle transacties met contant geld gedaan. Dat blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland. Daarnaast sluiten meer banken hun filialen.

‘Klanten betalen in cash’

Niet iedereen is blij met het nieuws dat er steeds minder geldautomaten te vinden zijn. Voor sommige mensen is contant geld onmisbaar. Zoals de 50-jarige Jorma Bos. Zij is sekswerker en woont in Amsterdam. ,,Voor mijn beroep is contant geld ook nog steeds erg belangrijk, klanten blijven graag anoniem. Er zijn al best veel klanten die met een Tikkie betalen, maar het grootste deel toch echt nog steeds met cash geld.’’

Alle nieuwe klanten van Bos moeten ook eerst een aanbetaling doen voor er een afspraak volgt, dit voor een stukje veiligheid en om nepafspraken uit te sluiten. ,,Ze betalen 25 euro vooraf via een betaalverzoek op mijn zakelijke rekening en de rest meestal gewoon contant tijdens de afspraak.”

Ook buiten haar werk om gebruikt ze graag cash. ,,Ik heb zo veel meer zicht op mijn uitgaven. Doordat ik ook contant verdien, hoef ik bijna nooit geld te pinnen. Dus voor mij is betalen met cash makkelijker. Maar er zijn nu al winkels waar je niet meer binnenkomt met contant geld. Dat vind ik jammer. Het is een wettig betaalmiddel en zou overal geaccepteerd moeten worden.”

Cash om zich te houden op uitgaven

Dat contant geld essentieel is, vindt ook de 39-jarige Alexander van Dijl uit Gouda. Als budgetcoach helpt hij mensen om inzicht te krijgen in hun financiële zaken. Volgens hem kan contant geld hierbij helpen. ,,Met cash heb je grip omdat je een vast bedrag hebt. En je daar niet zomaar overheen kunt gaan. Dat is bij pinbetalingen wel anders. Dan gaan mensen makkelijker voorbij aan hun budget.’’

Zo’n vijf jaar geleden is hij samen met zijn vrouw begonnen om het geld voor hun weekuitgaven te pinnen. ,,Iedere week pinnen wij 190 euro. Hiermee doen wij onze boodschappen en kopen we cadeautjes. En daarbij zit ook tien euro om mee uiteten te gaan. Uiteraard red je dat niet met een tientje, dus we stoppen het in een potje. Zo sparen we het op voor een leuk avondje uit. Of we gaan gewoon een keer voor een snelle hap van de snackbar.”

,,Het werkt voor ons heel goed. Door de jaren heen hebben we er duizenden euro’s mee kunnen besparen. Hier hebben we een nieuwe auto van kunnen kopen. Ik hoop dan ook dat contant geld blijft bestaan, anders raak je het gevoel van geld uitgeven kwijt.”

Bereikbaarheid

Volgens Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland is er geen reden dat contant geld helemaal zou verdwijnen. ,,De intentie van banken en de overheid, is om te zorgen dat contant geld goed bereikbaar blijft voor alle mensen.’’

,,Onder leiding van DNB heeft het overlegplatform Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) afgesproken dat mensen een geldautomaat binnen vijf kilometer moeten kunnen bereiken’’, aldus Beugel. ,,In een woon- of winkelwijk kunnen geldautomaten verdwenen zijn, omdat er geen veilige plek voor was of omdat ze nauwelijks meer werden gebruikt. Soms willen bewoners dan toch graag een gelduitgiftepunt in de buurt hebben. Een plaatselijke winkelier kan aanbieden dat iedereen aan de kassa contant geld kan pinnen of om een vrijstaande geldautomaat binnen in de winkel te plaatsen.”

Toch zal de acceptatie van contant geld blijven in bepaalde zaken, vertelt hij. ,,Plekken waar het maatschappelijke belang groot is, zoals een apotheek of de balie van een gemeentehuis, daar blijft het mogelijk in cash te betalen.’’

