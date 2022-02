Voor Valentijn rode rozen kopen? Wees er snel bij en trek je portemonnee goed open

Niet alleen uit Nederland is het aanbod beperkt. Ook uit het buitenland, met name Kenia, worden minder bloemen ingevlogen. ,,Dat heeft te maken met de beperkte luchtvrachtcapaciteit’’, aldus de woordvoerder. Dat treft opnieuw de roos het hardst. Een kwart van de Keniaanse bloemen zijn rozen.



De telers die wel kunnen leveren, zijn nu spekkoper. De prijzen zijn opperbest. In januari was de rozenprijs 18 procent hoger dan een jaar eerder. Dat is flink boven de inflatie. En de verwachting is dat de prijzen goed blijven, onder andere door het geringere aanbod.



Niet alleen voor telers is Valentijn een belangrijke dag, ook voor de bloemisten is het topdrukte. En niet alleen in Nederland. Valentijnsdag wordt wereldwijd op dezelfde dag gevierd, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Moederdag.