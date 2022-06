We betalen fors meer voor bier: dit zijn de alternatieven als je op de centen let

Kan 't goedkoper?De prijzen stijgen, ook die van onze boodschappen. Elke week bekijken we één product . Betaal je er meer voor en is er een manier om te besparen? Vandaag: pils en speciaalbier.

Voor bierliefhebbers die standaard aasden op een kratje voor een tientje was het slikken de afgelopen maanden. Supermarkten mogen sinds 1 juli vorig jaar niet meer dan 25 procent korting geven op bier en dat zorgt er mede voor dat bier een hogere kostenpost op de kassabon is geworden, ziet onderzoeksbureau GfK. Voor bier, vooral pils, betaalden consumenten meer.

Hoeveel is bier in prijs gestegen?

,,We betalen voor pils gemiddeld zo’n 16 procent meer. Best een forse stijging, want het is twee keer zoveel als de gemiddelde stijging van de boodschappen”, aldus Norman Buysse van GfK. ,,De literprijs van april was gemiddeld 1,68 euro en dat was vorig jaar in dezelfde periode 1,45 euro.”



In het pilsschap is innovatie beperkt en zijn het vooral gevestigde merken, ziet Buysse. ,,Er gebeurt wel wat, denk aan de introductie van het nieuwe merk Birra Moretti (onderdeel van Heineken) en daarvoor Bud(weiser), maar innovaties zie je meer bij de speciaalbieren. Je ziet dat die soorten ook meer ruimte krijgen in het schap. De verwachting is dat er meer vernieuwing op alcoholvrij en alcoholarm gaat komen. De volgende stap zal een verlaging in alcoholpercentage voor speciaalbier zijn, misschien wel een 0.0 procent-versie, waardoor het bijna richting frisdrank kan gaan.” Onder speciaalbier vallen onder andere bokbier, trappist, blond bier en IPA (India Pale Ale).

Quote De prijsstij­ging bij speciaal­bier was afgelopen jaar niet zo groot als bij pils

Elk zichzelf respecterend festival heeft inmiddels een eigen speciaalbier, Hema kwam met tompoucebier, Koningsdag had zijn eigen speciaalbier en online supermarkt Crisp ook. ,,Het voegt iets extra’s toe, je kan je ermee onderscheiden” aldus Buysse. ,,En omdat de prijs van speciaalbier veel hoger ligt dan van pils, kun je er ook nog aan verdienen.”

De prijsstijging bij speciaalbier was afgelopen jaar niet zo groot als bij pils. Gemiddeld betaalden we 5,6 procent meer voor die biertjes en dat is iets onder het gemiddelde van de totale boodschappenmand. ,,De literprijs was 2,81 euro in april vorig jaar. Dat is gestegen tot 2,97 euro. Wellicht was het voor brouwers niet nodig om gestegen kostprijzen van ingrediënten, vervoer en verpakking aan de klant door te berekenen omdat de marge al iets hoger is.”

Serie ‘Kan 't goedkoper?’

Wil je weten of aardappelen of avocado’s duurder werden en hoe je daarop kunt besparen? Lees hier eerdere afleveringen van de serie Kan ‘t goedkoper?

Is het de moeite waard om een aanbieding af te wachten?

Ook al zijn de spelregels voor stunten veranderd, het is nog steeds de moeite waard om naar aanbiedingen te kijken. Gemiddeld gaat iets meer dan de helft van alle pils voor een lagere prijs over de toonbank. Voor speciaalbier is dat 37 procent, nog steeds meer dan het gemiddelde van 22 procent als je kijkt naar het totale assortiment in de supermarkt.



,,Het loont de moeite om op te letten”, aldus Buysse. Hij vermoedt dat de prijzen wel blijven stijgen. ,,We zien dat er telkens aankondigingen zijn van prijzen die omhoog gaan. Grondstoffen en hogere energieprijzen bijvoorbeeld, als gevolg van de oorlog. Dat voel je in je portemonnee.”

Quote Wat ik ook zie bij de vrienden­groep van mijn vriend is dat ze De Klokbier drinken. Dat is van Grolsch. Het is een beetje een cultding Minke van Kuijen, ook bekend als Gierige Gerda

Zijn er alternatieven?

Wie op de centen moet letten, grijpt naar B-merken, weet Minke van Kuijen (online bekend als Gierige Gerda). ,,Vorig jaar mocht je nog stunten met bier, maar dat is voorbij. Over smaak kun je oorlogen voeren, maar ik zie dat veel mensen de merken van de budgetsupermarkten kiezen, zoals Schultenbräu van Aldi of Kordaat van Lidl. Amstelfans moet je geen Bavaria voorzetten maar B-merken zijn vaak lekkere bieren. Schultenbräu wordt in de brouwerij van Bavaria gebrouwen. En het scheelt nog echt veel.”



Ook stunten de budgetsupers met deze bieren, dus het loont ook om daarop te letten, aldus Van Kuijen. ,,En wat ik ook zie bij de vriendengroep van mijn vriend is dat ze De Klokbier drinken. Dat is van Grolsch. Het is een beetje een cultding. Het wordt veel gedronken door Polen, maar nu is het hip. Een beetje zoals Schultenbräu dat werd door New Kids. Het is schijnbaar heel goed bier.”

Een andere goedkopere optie is gemeentepils, grapt Van Kuijen. ,,Maar ik denk niet dat water echt een alternatief is.”

Wil je op de hoogte blijven van handige tips om met je geld om te gaan en geïnspireerd raken hoe anderen hun financiën regelen? Volg ons dan op Facebook en Twitter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.