Weet wat je uitgeeft en ga voor houdbaar: zo bespaar je op de dagelijkse boodschappen

Voor velen is het een goed voornemen dit jaar: besparen op de boodschappen. Hoe zorg je ervoor dat je niet honderden euro's te veel uitgeeft in de supermarkt? Het Nibud en bezuinigingsexpert Renée Lamboo geven tips.

Voor 2022 hebben mensen het vaakst het voornemen om te besparen op stroom en gas (38 procent) en dagelijkse boodschappen (38 procent), bleek vorig jaar uit onderzoek van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken. Wie echt goed wil bezuinigen op de boodschappen, moet beginnen met een plan van aanpak. Hoeveel geld wil je uitgeven? Wat wil je kopen? En wat moet je echt in de schappen laten liggen?

Voordat je deze vragen kan beantwoorden, moet je eerst een stapje terug doen. Kenniscentrum Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert om eerst een uitgavenoverzicht te maken. Want hoeveel geef je eigenlijk uit aan boodschappen? Wie meestal pint, kan hier achter komen via de app van de bankrekening. Al werkt een ouderwets schriftje natuurlijk ook. ,,We geven vaak meer uit dan we denken’’, zegt woordvoerder Gabriëlla Bettonville van Nibud.

In 2020 was een gezin met jonge kinderen maandelijks ongeveer 492 euro kwijt, aldus cijfers van het CBS. In ditzelfde onderzoek kwam naar voren dat gezinnen met oudere kinderen iets duurder uit waren, namelijk 503 euro. En zonder kinderen? Een stel had genoeg aan 391 euro per maand en een single besteedde maandelijks 207 euro aan boodschappen.

Quote Boodschap­pen doen is eigenlijk een strijd tegen de marketing Gabriëlla Bettonville

Weet wat je uitgeeft

Het is dus belangrijk om te weten wat je uitgeeft, voordat je erop kan bezuinigen. Renée Lamboo van de website Porterenee.nl adviseert om de uitgaven van de afgelopen drie maanden terug te zoeken. ,,In deze periode krijg je een goed gemiddelde en wordt dat niet beïnvloed door een verjaardag of andere feestdag. Al zal de uitkomst vaak niet leuk zijn, maar soms moet je geconfronteerd worden met jezelf.’’

Bettonville waarschuwt om de bezuinigingen niet direct te groots aan te pakken. ,,Het grootste gevaar bij bezuinigen is dat je jezelf een onrealistisch bedrag oplegt. Dat werkt niet motiverend en binnen een week heb je het al opgegeven.’’ Ze adviseert daarom om bij Nibud op te zoeken hoeveel anderen in een gelijke situatie uitgeven. Dan kan je je hieraan spiegelen. ,,Let wel op dat als je non-food producten koopt bij de supermarkt, deze ook in je budget meetellen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Plan een week vooruit

En nu door naar de daadwerkelijke boodschappen. Lamboo adviseert om niet te streng voor jezelf te zijn. ,,Je hoeft niet direct op de zuinige tour te gaan, je kan het ook langzaam afbouwen.’’ Wel is het belangrijk om niet dagelijks naar de supermarkt te gaan. Beperk het tot één keer grote boodschappen en dan misschien nog een keer voor de verse producten.

Het Nibud adviseert een weekplanning te maken, want zo kom je minder in de verleiding om producten te kopen die je niet nodig hebt. ,,Boodschappen doen is eigenlijk een strijd tegen de marketing. De supermarkt doet er alles aan om je te verleiden meer uit te geven’’, zegt Bettonville. Zo staan de A-merken op ooghoogte en zeggen aanbiedingen ook niet alles. ,,Kijk altijd naar de kiloprijs van de vergelijkbare producten, dan kan je echt zien of je goedkoper bezig bent.’’

Quote Vergeet je vriezer niet, die kan je helemaal volstoppen Renée Lamboo

Maak volop gebruik van echt goede aanbiedingen

Als je toch aanbiedingen wil kopen, dan moet je volgens Lamboo wel voor de echt goede aanbiedingen gaan. ,,25 procent korting zegt niet zoveel. Ga dan liever voor de één plus één gratis. Dan kan je direct veel inslaan.’’ Koop dus niet één pak kiwi's of één pakje van je favoriete vleesvervanger. Sla gewoon zoveel mogelijk in. ,,Als je van te voren de aanbieding weet, dan kan je hier ook je weekplanning op aanpassen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je meerdere gerechten maakt waar de aanbieding in is verwerkt. En vergeet je vriezer niet, die kan je helemaal volstoppen. Daar heb je op de lange termijn alleen maar meer aan’’, zegt Lamboo.

Ga voor houdbaar

Ook moeten bij de boodschappen niet de groente in potjes worden genegeerd. Op deze manier ben je niet alleen afhankelijk van de versproducten. ,,De potjes zijn veel beter geworden dan vroeger. En misschien is het saai om al te weten wat je gaat eten, maar het bespaart ook heel veel stress en tijd. Je hoeft nooit meer na een werkdag te bedenken wat je gaat eten.’’

Een cheatday mag

En wie toch een keer eten wil bestellen kan dit zeker doen. Al adviseren Nibud en Lamboo om eerst te kijken wat je nog in huis hebt. ,,Vaak heb je meer in huis dan je denkt. En van restjes kan je ook nog lekkere maaltijden maken’’, zegt Bettonville. Of als je op vrijdag altijd pizza bestelt, kan je dat ook eens afwisselen met een diepvriespizza. ,,Daarmee bespaar je als gezin al vaak tientallen euro's’’, zegt Lamboo.

Een aangepaste versie van dit artikel verscheen eerder op deze site op 5 augustus 2021.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de economie: