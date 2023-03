Werken al die spaarprogramma's wel? ‘Veel mensen zullen simpelweg sparen uit gewoonte’

Knip jij de zegels uit de koffieverpakking en laat je punten bijschrijven bij de boodschappen in ruil voor kortingen of cadeaus? Dan ben je niet de enige. Maar zit er nog wel toekomst in dit soort langlopende spaaracties?

Airmiles is één van de populairste langdurige spaarprogramma’s die we in Nederland kennen en riep haar 3,3 miljoen ‘actieve spaarders’ vorige maand op om punten sneller in te wisselen. Nieuwe spaarpunten - die je verzamelt bij onder andere Albert Heijn, Shell, Etos en Praxis - zijn nog maar 2 jaar geldig. Oude spaarpunten blijven wel vijf jaar geldig.

De bedoeling is dat klanten door de kortere geldigheid gestimuleerd worden om hun punten sneller uit te geven. ,,Zo werkt het op meer plekken. Bedrijven geven punten uit, zodat klanten er snel voordeel mee hebben”, legde woordvoerder Ewald van Rooij van Airmiles eerder aan deze site uit. ,,Dat lange sparen leidde tot niets.”

Naast Airmiles zijn er ook andere langlopende spaarsystemen, zoals ING Punten, de DE-zegels van Douwe Egberts en FreeBees van BP. Je kunt bij deze programma’s ook punten sparen en hiermee bijvoorbeeld korting krijgen op uitjes, sparen voor cadeaus of schenken aan een goed doel. Met deze strategie moedigen bedrijven klanten aan om bij een merk te blijven, in plaats van naar de concurrent over te stappen. Maar werkt dat nog wel?

Korte spaarprogramma’s worden populairder

Experts zien dat er op dit moment een verandering gaande is in de manier waarop consumenten willen deelnemen aan dergelijke spaaracties. ,,Mensen willen tegenwoordig meteen boter bij de vis”, stelt retail-expert Cor Molenaar. Volgens hem heeft de huidige consument een korte termijnvisie, en daar passen korte spaarprogramma’s beter bij. ,,We willen niet meer langdurig ergens voor sparen. We willen meteen consumeren en er ook meteen gebruik van kunnen maken.”

,,Programma’s verliezen al heel snel hun impact”, gaat Molenaar verder. ,,Het is even een hype en daarna vloeit het al snel weer weg uit de publiciteit. Dan moet je weer met iets anders aankomen om de verkoop te stimuleren. Daarom zie je vaak acties in de supermarkten waarbij je maximaal één of twee maanden ergens voor kunt sparen. Door die hype gaan mensen naar een specifieke winkel om iets te sparen. Na een tijdje komt er dan alweer iets nieuws.”

Ook stempelkaarten doen het om deze reden volgens Molenaar goed. ,,Bijvoorbeeld bij je lokale restaurant. Daar krijg je dan een stempel voor een bepaald bedrag dat je besteedt en bij een volle spaarkaart krijg je bijvoorbeeld 10 euro korting. Ook dat zijn redelijk korte termijnacties die daarom goed werken.”

Belangrijk om een doel te hebben bij sparen

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels legt uit waarom we eerder fan zijn van die kortstondige spaaracties: ,,Hoe makkelijker we het bereiken van een doel kunnen visualiseren, hoe aantrekkelijker we het vinden. Spaarprogramma’s die meteen punten geven bij de start werken dan ook beter dan wanneer je met niets begint. Als iemand eenmaal (flink) gespaard heeft is het juist interessant om aan te geven wat er nog nodig is om een doel te halen.”

Dat doel is sowieso interessant, beweert Wessels. ,,Maar bij langdurige spaaracties als Airmiles zal dit lang niet altijd duidelijk zijn. Veel mensen zullen simpelweg sparen en dat is dan hopelijk gewoon uit gewoonte. Maar er geen hele duidelijke motivatie om ermee door te gaan.”

Onbewust sparen

,,Wat je ziet gebeuren is dat mensen niet meer bewust sparen”, bevestigt Molenaar. ,,Kijk maar naar de punten van Douwe Egberts: het is meer een gewoonte dan dat mensen bewust ergens voor sparen. Hierdoor ga je jarenlang sparen zonder enig doel, en dan werkt het niet meer.”

Toch zijn er bij de langdurige spaarprogramma’s geen opvallende veranderingen te zien: de meeste bekende spaarsystemen houden zich aan hun huidige systeem. Er is een specifieke doelgroep die voor de langere spaarprogramma’s kiest. ,,Je ziet dat het vooral oudere mensen zijn die mee willen doen met dit soort programma’s, want die zijn dat van oudsher gewend”, aldus Molenaar.

