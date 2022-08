Werknemers moeten zich voorbereiden op magere tijden door inflatie

Superbespaarder Meindert: 'Als ik geen grote uitgaven doe, kan ik per maand zelfs 100 tot 200 euro sparen’

Sommige mensen kunnen enorm goed met geld omgaan. Of ze nu veel of weinig hebben, ze zijn creatief en mét resultaat. Hoe doen ze dat toch? In deze rubriek laten we een superbespaarder aan het woord. Deze week Meindert Brouwer (26), die van zijn Wajong-uitkering en een paar toeslagen 200 euro per maand kan sparen.

1 augustus