Wijntje op het terras of biertje in de kroeg: is het nog te betalen?

Na maanden bespaard te hebben op de horeca-uitgaven, kunnen we weer helemaal los met een wijntje op het terras, een biertje in de buurtkroeg of een Moscow Mule in de cocktailbar. Van de Nederlanders zegt 77 procent weer net zo vaak of vaker de horeca te willen bezoeken dan voor de pandemie. En dat kost geld.



De prijzen in de horeca stijgen al jaren. Zo kostte een glas bier twintig jaar geleden nog gemiddeld 1,28 euro; in 2018 was dat 2,58 euro (bron: CBS). Dat is een prijsstijging van bijna 102 procent, zo’n 5 procent per jaar. Een glas rode huiswijn ging van 1,83 euro naar 3,70 euro, dat is ook 102 procent meer. En een kopje koffie is 93 procent duurder: van 1,18 naar 2,28 euro. Waar komen die prijsverhogingen vandaan? En zijn mensen nog wel bereid die te betalen?