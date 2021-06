Willem (56) wil niet meer zonder zonnepanelen: ‘In mei geplaatst, in juni verdiende ik al’

Elke vier seconden komt er een zonnepaneel bij in Nederland. Eén op de acht huishoudens heeft zonnepanelen op het dak liggen en die groei zet flink door. Er zijn veel voordelen, weten Willem (56) en Bianca (40). Zij delen hun ervaringen en tips over zonnepanelen: ,,Had ik dit maar eerder gedaan.’’

Lange tijd dacht Willem Kruithof (56), bestuurder uit Rheden, dat zonnepanelen niks voor hem waren. ,,Te ingewikkeld en duur. Daarnaast ben ik behoorlijk a-technisch en had ik geen zin in gedoe.’’ Toch zag Willem in zijn omgeving steeds meer mensen ermee aan de slag gaan. Gemotiveerd om ook een bijdrage aan het milieu te leveren en te besparen op zijn energierekening liet hij een adviseur komen. Inmiddels liggen er sinds mei 2020 achttien panelen op zijn dak. ,,In mei werden ze geplaatst, in juni was ik al aan het verdienen.’’

Willem Kruithof (56) vond zonnepanelen 'te ingewikkeld en duur', maar denkt daar nu heel anders over.

Van A tot Z geregeld

Op het dak van Willem Kruithof (56) liggen sinds mei 2020 achttien panelen.

Voor de aanschaf van zijn zonnepanelen koos Willem voor een organisatie die hem hielp met het plan, de installatie en de btw-teruggave. ,,Ze hebben mij echt ontzorgd en alles werd van A tot en met Z geregeld. Dat had ik zelf niet kunnen doen.''



De achttien panelen kostten Willem 6716 euro, waarvan 5671 euro netto onder de streep overbleef. ,,De btw van 21 procent mag je als particulier terugvragen bij de gemeente’’, legt hij uit. En ze leveren na plaatsing natuurlijk iets op. ,,Ze besparen ons 71 euro per maand aan energie, dat is 852 euro per jaar. We dragen direct bij aan een beter milieu en binnen 7 jaar hebben wij onze investering terugverdiend.’’



Bianca Hermans (40), zelfstandig ondernemer uit Lisse, heeft sinds begin 2021 ook zonnepanelen op haar dak. ,,Door al het thuiswerken ging bij ons de energierekening flink omhoog. Dat doet wel pijn in je portemonnee. Onze buren waren positief over hun zonnepanelen, en zo is het idee ontstaan om aan de slag te gaan.’’



Ze koos een lokale specialist, die elf panelen plaatste. Ze denkt binnen zes jaar haar investering van 4577 euro terug te verdienen. ,,Wij konden in januari direct onze energiekosten terugschroeven en betalen inmiddels nog maar de helft. Als we in de toekomst zelf stroom kunnen opslaan, hopen we dat we uiteindelijk genoeg opwekken om niks meer te betalen aan stroom.’’

Elke vier seconden

Pim Nusselder (55), woordvoerder Energie in Huis bij voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, ziet de stijging van het aantal zonnepanelen dat in ons land wordt geplaatst ook. ,,Gemiddeld komt er elke vier seconden een zonnepaneel bij in Nederland. Geld bij de bank levert momenteel maar weinig op. Investeer je in duurzame energie zoals zonnepanelen, dan verdien je dat snel terug in de besparing op energiekosten.’’

Daarnaast is de kwaliteit van de panelen aan het stijgen, legt Nusselder uit: ,,De panelen zijn technisch sterk verbeterd. De norm lag tien jaar geleden op een vermogen van 200 Wattpiek (Wp) per paneel, tegenwoordig is 330 Wp geen uitzondering. Hoe hoger het vermogen, hoe meer opbrengst mogelijk is.’’

Fijn die hogere opbrengst, maar wat doe je met het overschot aan energie? Voordat je als een dolle gaat wassen of streamen, is het goed te weten dat je je overtollige energie kunt ‘salderen’ - dat is het terugleveren aan het elektriciteitsnet. Op die manier verdien je extra met je panelen, door de terugleververgoeding die je krijgt.

Quote Wanneer het zonnetje schijnt kijk ik naar buiten en word ik blij van het feit dat mijn zonnemeter gaat lopen Willem Kruithof (56)

De regeling geeft een extra stimulans, denkt Nusselder: ,,Het is met de salderingsregeling financieel nog aantrekkelijker om te investeren in zonnepanelen, want je kunt ermee verdienen.’’ De regeling wordt in 2023 geleidelijk afgebouwd, tot hij in 2031 niet meer bestaat. Nusselder denkt echter dat de afschaffing geen probleem zal zijn: ,,Tegen die tijd zal de aanschaf van panelen nog goedkoper zijn en zullen de nu flink prijzige accu’s om overtollige energie in op te slaan ook betaalbaar worden.’’

Tijdelijke panelen

Wil je graag een bijdrage leveren aan het milieu en een lagere energierekening, maar is de aanschaf van zonnepanelen voor jou te duur? Of woon je in een huurhuis? De oplossing kan zijn om zonnepanelen te huren. Je betaalt dan een maandelijks bedrag en krijgt vervolgens korting op je energierekening.

Nusselder tipt mensen die een huis huren om wel eerst in overleg te gaan met hun verhuurder. Als je in een appartementencomplex woont in een koopwoning, moet je ook opletten. ,,Het dak van het gebouw is niet van jou alleen. Met je buren samen moet je via jullie Vereniging van Eigenaren (VvE) de handen ineenslaan om te investeren in zonnepanelen. Hoe je dat slim aanpakt, lees je bijvoorbeeld in ons VvE-stappenplan.’’

Nusselder moedigt verhuurders en VvE’s aan om te kijken naar de mogelijkheden, want er valt nog veel te halen. ,,Daken van de kleinere appartementencomplexen blijven relatief vaak onbenut.’’

Een zonnige toekomst

Willem adviseert iedereen eens te kijken naar zonnepanelen. Zijn belangrijkste tips? Via de Consumentenbond kun je zien welke aanbieders van zonnepanelen goed zijn. Laat je vervolgens goed adviseren door een deskundige, kijk naar de financiële ondersteuning die je kunt krijgen vanuit de gemeente en begin desnoods met maar een paar panelen. ,,Je hoeft ze bijna niet te onderhouden en ze gaan gemiddeld 25 tot 35 jaar mee. Wie weet waar we tegen die tijd staan met groene stroom.’’

Zelf is hij iedere dag blij met zijn panelen en checkt graag de app waarin hij zijn energieopbrengst en besparing kan zien. ,,Dat werkt heel verslavend. Wanneer het zonnetje schijnt kijk ik naar buiten en word ik blij van het feit dat mijn zonnemeter gaat lopen. Al slapend of zittend in mijn tuin verdien ik geld, een heerlijk gevoel.’’

