Zijn ouders blijken hem te hebben onterfd: ‘Typisch een streek voor die twee’

Ouders die een kind onterven: het is altijd een tragedie. Voor de ouders, omdat die kennelijk zo verbitterd zijn over de zoon of dochter die in hun ogen niet wil deugen dat ze geen andere manier zien om hun boosheid, verdriet of teleurstelling te laten blijken. Voor de onterfde, omdat het vaak een schok is te ervaren dat hij of zij pa en ma zo heeft gekrenkt dat die tot onterving hebben besloten. Zelfs als de relatie slecht was of ze elkaar jaren niet hebben gezien, kan dat hard aankomen.