Duur gas besparen met hout, petroleum of elektriciteit: wel of niet doen?

Het merk heet Foetsie en dat waren ze ook: heel snel foetsie. In een paar dagen tijd verkocht kampeerwinkel Obelink in Winterswijk vorige week zo honderd petroleumkachels. ,,Het loopt storm”, zegt een medewerker.

De meeste kopers zijn geen winterkampeerders, maar ze schaffen ze aan voor in huis, om gas te besparen. En ook de elektrische kacheltjes gaan hard. Maar of je er nou ook geld mee bespaart? ,,Dat hangt af van de tarieven in je energiecontract”, zegt de medewerker van Obelink. ,,Ik merk dat mensen vooral onzeker zijn over de toekomst: hoe ver gaat de gasprijs nog stijgen?”