Beelden van brute beroving op vrouw (86) in Geldrop

Gevonden stoffelijk overschot in Nuenen vermoede­lijk van 84-jarige man: 'Onderzoek lastig door staat van lichaam'

30 april NUENEN - Het stoffelijk overschot dat zondag gevonden is in een appartement in de Bernhardstraat in Nuenen is zeer waarschijnlijk van een 84-jarige man. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang, laat de politie weten.