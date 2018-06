Dansen met passie en plezier bij danskampioenschap Geldrop

Brede lach

"De lol staat voorop, het moet vooral ook plezier zijn", zegt Jorg de Punder, voorzitter van Speciale dansschool Samen Zijn. Dat is bij het indansen al direct duidelijk. Er wordt door sommige paren nog even serieus geoefend, anderen stralen vandaag vanaf de eerste minuut op hun dansdag. Een jongen strak in het pak, compleet met vlinderdasje, kijkt geconcentreerd voor zich uit. Een meter verder loopt een jongedame trots met een kroontje op haar hoofd. We zien danssterren in een knalgroene jurk, felroze en kanariegeel. Wat je vooral ziet zijn dansers en danseressen met een brede lach op het gezicht. En dan loopt er ineens een klein prinsesje over de vloer. Of staat er een heks op de dansvloer, dat heeft dan weer met het thema sprookjes te maken. Net voor de wedstrijden starten is het nog tijd voor de Kabouterdans van Kabouter Plop. De Punder kijkt tevreden. "Ik ga nu de dansvloer op, mijn partner wacht op me", zegt hij nog snel voordat ook hij gaat dansen.

Beker

Het NK wordt gedanst in twee klassen. Er is een Combi klasse, waarbij een van de twee dansers een verstandelijke beperking heeft. In de Duo klasse hebben beide dansers een beperking. Verder is er een open klasse wedstrijd voor beide klassen in de Chachacha. Een jury mag bepalen wie er het beste danst. "Ik vind het leuk om mee te doen, maar wil best zo'n beker winnen", zegt een danseres, wijzend op de prijzentafel. Meer tijd heeft ze niet, ze mag haar quickstep laten zien. Na afloop straalt ze. Het NK voor mensen met een verstandelijke beperking was vorig jaar ook in Geldrop. Maar de editie van volgend jaar is, zo meldt de organisatie, elders in het land. De plaats wordt te zijner tijd bekendgemaakt.