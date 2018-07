Genieten van JaZZ met PiT in Geldrop

Er was zaterdag het nodige te doen in Mierlo rond de doorkomst van de deelnemers aan de Kennedymars. Bij sport- en eetcafé De Weijer was een grote openlucht discoparty en er was live muziek bij Den Heuvel. Op het 'splinternieuwe gemeenteplein', het plein voor het oude gemeentehuis van Mierlo, was de tweede editie van JaZZ met PiT. Vier bands lieten zich horen: The Black Pearls (Wanroij), Voicewear (Mierlo), Jazz Academy (Someren) en Bigband JaZZcape uit Mierlo.