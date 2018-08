Jubileum Thea van Nuenen: Na vijftig jaar trots bij Albert Heijn in Nuenen

In­dië-herdenking in Geldrop in teken van verhalen vertellen

15 augustus GELDROP - Vertel de verhalen. Dat zorgt voor respect, begrip en troost. De jaarlijkse bijeenkomst in Geldrop ter herdenking van de gevallenen in voormalig Nederlands-Indië ging voor een belangrijk deel over de verhalen en vooral de nog nooit vertelde verhalen.