Kunstdocent Jan Wils: ‘Creativiteit, daar word je optimistisch van’

Broekdijk Nuenen smaller, bomen gered

29 augustus NUENEN - De Broekdijk, Eikelkampen en Hooijdonk zijn aan het eind van hun levensduur en voldoen niet meer aan de huidige verkeersnormen. De weg is onveilig en door de eikenbomen in de berm is er een groot risico op fatale ongelukken.