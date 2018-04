Ook neergestoken man aangehouden na huiselijk geweld in Geldrop

GELDROP – De man die maandag gewond is geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Maarten Trompstraat in Geldrop is dinsdagmiddag aangehouden. Zijn vriendin, die haar vriend had neergestoken en ook zelf gewond was geraakt, werd maandag al opgepakt.