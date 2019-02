1000ste rookmelder in Mierlo geplaatst

Kunste­naars tussen het groen in Geldrop: 'Laten zien dat kunst niet iets is voor alleen de elite’

3 februari GELDROP - De natuur is een grote inspiratiebron voor schilders. Echter niet de Strabrechtse Heide of het Dommeldal, maar GroenRijk in Geldrop deed zondag dienst als het 'groene' decor waarin verschillende kunstenaars uit de regio demonstraties hielden, schilderijen exposeerden en tips gaven.