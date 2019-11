12-12-12-marathon in Geldrop: Koen Peeters loopt voor twee goede doelen

Koen Peeters is al jaren een enthousiaste en fanatieke duursporter en traint al die tijd zeker twee tot drie keer per week. Zes jaar geleden liep hij zijn eerste hele marathon en sindsdien doet hij dat twee keer per jaar. Twee jaar geleden deed hij ook een hele triathlon (3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen). ,,Dat was echt intensief en een hele uitdaging om die te kunnen volbrengen'', vertelt hij. ,,Maar het is me gelukt, alleen viel ik daarna wel min of meer in een gat. Ik bleef wel lopen natuurlijk, maar had geen specifiek doel meer waar ik voor kon gaan.''