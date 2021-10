18.000 joints in Geldropse woning: pand 3 maanden op slot

Roodrugpe­li­kaan uit ei gekropen in Dierenrijk

21 oktober MIERLO - Beschuit met muisjes in Dierenrijk: daar is een roodrugpelikaan geboren. Het geslacht is nog niet bekend. Volgens het dierenpark is de geboorte vrij bijzonder: ,,Het kuiken is het enige jonkie dat in de afgelopen twaalf maanden in een Nederlandse dierentuin ter wereld kwam.”