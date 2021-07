24 uur in het spoor van de ic-arts in het St. Anna: ‘Waarom moesten we zo snel versoepelen?’

GELDROP - Ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant moeten samenwerken om een volgende pandemie aan te kunnen. Het Catharina in Eindhoven en St. Anna in Geldrop doen dat al volop. Het ED liep 24 uur mee met ic-arts Ingeborg Herold, en merkt hoe op de werkvloer in Geldrop ook weer veel over corona wordt gepraat.