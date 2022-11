50 varkens uit mestput gered na val door veerooster in Nuenense stal

Oud-wethouder Someren beschul­digd van sjoemelen met zwart geld en andere zware feiten

DEN BOSCH/SOMEREN – Gesjoemel met zwart geld, beloftes doen over zaken waar hij helemaal niets over te zeggen had en zijn zoon hoger op de wachtlijst voor een woning proberen te krijgen. Het zijn zware feiten waar wethouder Louis Swinkels zijn oud-collega Guido Schoolmeesters van beschuldigde voor de rechtbank in Den Bosch.

8 november