52-jarige man uit Geldrop twee dagen na caféruzie overleden

Twernbe­stuur blij met Oekraïense buren maar wel ‘volledig overvallen’

GELDROP - In het gebouw de Twern in Braakhuizen-Noord (Geldrop) huist de stichting Jeugdbelangen. Onder hetzelfde dak komen tijdelijk twee Oekraïense gezinnen te wonen. De stichting voelt zich voor het blok gezet door de gemeente. ,,Maar we vinden wel dat die mensen geholpen moeten worden”, aldus de voorzitter.

30 mei