65-plussers krijgen wooncheck: ‘Hoge drempel? Dan ga ik wel achterom met mijn rollator’

Hein Crooijmans bekijkt samen met Adriaense haar huis. Crooijmans is woonadviseur voor MijnHuisPast en geeft allerlei tips om ervoor te zorgen dat 65-plussers prettig en veilig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Zo ziet Crooijmans dat de Geldropse dame een hoge drempel heeft bij de voordeur. Daar kun je met een rolstoel of rollator niet overheen. Geen probleem, schat Adriaense in. ,,Dan ga ik door de achterdeur, die heeft geen drempel.” Crooijmans neemt meteen de proef op de som en loopt met haar de route door de tuin en constateert dat er geen hindernis is.

De badkamer is beneden en op zich is dat ideaal als de bewoonster niet meer naar boven kan. Het bed kan dan in de woonkamer. ,,Bank eruit, bed erin”, grapt de fitte dame.

In de badkamer moet dan nog wel wat verbeterd worden. ,,In het bad stappen kan op een gegeven moment problemen opleveren”, waarschuwt Crooijmans. Adriaense baddert graag, maar misschien moet ze op een gegeven moment toch over een inloopdouche nadenken.

Vloerspray maakt het badkamervloertje voor jaren stroef

Crooijmans laat haar handige strips zien die op de badkamervloer geplakt kunnen worden tegen het uitglijden. ,,Er bestaat ook een spray”, vertelt hij. ,,Dan blijft de vloer zo’n drie jaar stroef.”

Ook de keldervloer zou ze daarmee kunnen behandelen, zodat ze daar niet uitglijdt. Adriaense is extra kwetsbaar als ze valt, omdat ze alleen woont. Ze is sinds veertien jaar weduwe. Ze wordt goed in de gaten gehouden, dat heeft ze al opgelost. ,,De buurvrouw let erop dat de gordijnen ’s morgens open gaan en ze belt me iedere dag.”

‘Geen haar op mijn hoofd die wil verhuizen’

Adriaense (78) wil voor geen goud haar huis uit. ,,Mijn man is hier geboren”, vertelt ze. ,,Het huis is negentig jaar oud en gebouwd door mijn schoonouders. Ik woon hier al 56 jaar, vanaf mijn trouwdag. Er is geen haar op mijn hoofd die wil verhuizen.”

Dus laat ze de gratis wooncheck doen. Dat is heel verstandig, volgens Crooijmans. ,,Senioren die er nooit over nadenken, komen er te laat achter dat ze met eenvoudige middelen hun huis passend hadden moeten maken voor de oude dag. Dan komen ze bijvoorbeeld pas als ze gevallen zijn tot de ontdekking dat ze een beugel in de badkamer nodig hebben.”

Crooijmans en acht andere vrijwillige woonadviseurs van MijnHuisPast willen alle 65-plussers van de gemeente Geldrop-Mierlo bezoeken die zelfstandig wonen. Dat zijn er ongeveer negenduizend. Wijk per wijk worden ze door de gemeente aangeschreven of ze een wooncheck willen laten doen.

,,Door de ontwikkelingen in de zorg, blijven ouderen steeds langer in hun huis wonen”, aldus Crooijmans. ,,Maar soms krijgen ze kleine beperkingen en daardoor voelt het huis minder comfortabel en veilig. Met wat kleine aanpassingen kan dat al een stuk verbeteren.”

Extra tips voor meer comfort

Adriaense krijgt de bevindingen van Crooijmans op papier en dan kan ze aan de slag om haar huis klaar te maken. Het is de bedoeling dat ze veilig en comfortabel van haar oude dag kan genieten met de bevindingen en de tips.

Crooijmans en de andere vrijwilligers hebben al 116 huizen bezocht en de bewoners bewust gemaakt van kleedjes waarover uitgegleden kan worden, bewegingsmelders die nachtelijk toiletbezoek veiliger maken en knoppen aan de binnenkant van de buitendeur om het huis brandveiliger te maken.

Inwoners van Geldrop-Mierlo ontvangen een brief van de gemeente. Zelf een wooncheck aanvragen kan via de website van MijnHuisPast.