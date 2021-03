70 tot 80 vaten met drugsafval gevonden in garagebox in Nuenen

Storend stoplicht Geldrop pas over jaar vernieuwd

1 maart GELDROP - Het is een van de drukste stukjes Geldrop en het verkeerslicht dat er staat is het krakkemikkigste. Om de haverklap valt het uit. Toch duurt het nog meer dan een jaar voordat het storende stoplicht op de kruising in de Eindhovenseweg bij bedrijventerrein de Hooge Akker vervangen wordt.