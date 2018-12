74 zakken hennepafval gevonden in Nuenen

Eindho­venaar (36) aangehou­den nadat hij herkend werd op camerabeel­den van overval AH in Geldrop

15 december GELDROP - Een 36-jarige man uit Eindhoven is zaterdag opgepakt vanwege de overval op de Albert Heijn in Geldrop van afgelopen maandag. De politie bracht eerder deze week beelden naar buiten waarop de man herkenbaar in beeld was. Dat leidde uiteindelijk tot zijn arrestatie.