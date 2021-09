85 jaar oude amateurschilder exposeert in kasteel Geldrop: ‘Kijk nou, al die kleurkes’

NUENEN/GELDROP - Jan Vlemmix exposeerde wel in seniorencomplexen, maar nooit ‘in het echt’. Nu vind je in Kasteel Geldrop niet alleen zijn werk, maar ook de Nuenense schilder zelf.

Naast een aantal tentoongestelde werken prijkt een rode stip: ‘Verkocht’. ,,Ja, dat vind ik toch moeilijk, afscheid nemen van een werk. Maar ik kan niet alles bewaren hè en ik heb nog veel thuis.” In de expositieruimte hangen enkele tientallen werken, gerangschikt op thema. ,,Kijk, hier zie je de winter, in deze zaal bloemen en daar veel landschappen.”

Quote Ik stond te schilderen, komt die tractor aanrijden, ik dacht ‘die moet er op’ Jan Vlemmix

De natuur is de bindende factor. Provence en Bretagne in Frankrijk, de Dolomieten in Italië maar het liefst schildert hij dicht bij huis, in Brabant. Het werk met die naam prijkt op de uitnodiging van zijn ‘overzichtsexpositie van 40 jaar schilderen’. Eén blikvanger is een twee meter hoog doek met een bospad in Stiphout. Een ander toont akkerland met vuurrode tractor. ,,Ik stond te schilderen, komt die tractor aanrijden, ik dacht ‘die moet er op’. Gelukkig, want anders was het maar een saai werkje geworden. Nu is het spannend” zegt Vlemmix met een olijke grijns. (Tekst gaat verder onder foto)

'Brabant' © Jan Vlemmix

,,Pas op latere leeftijd kreeg ik tijd voor hobby’s. Wel had ik altijd getekend. Ik heb cursussen gedaan maar vooral veel geleerd van kijken hoe andere, goede schilders werken. Ik ben autodidact, heb kennis opgedaan door doen. Twintig jaar lang ging ik elke week schilderen bij Lambert van de Velde en daar leerde ik schilder Frans Manders kennen. Zijn invloed is herkenbaar in mijn eigen werk. We gingen vaak op schilderweek, vaak in Frankrijk. We huurden een huisje, namen alle schilderspullen mee en zochten overdag een mooie plek uit. Bergen, lucht, dorpjes, wijngaarden. Als je slaagt het een beetje verantwoord op het doek te krijgen geeft dat veel voldoening. En ’s avonds genoten we verder. Lekker eten en lekker drinken. Geweldige weken en ik heb er van alles opgestoken.”

Quote Het liefst schilder ik op locatie, heerlijk. Aan het eind van de middag maak ik foto’s en schilder thuis verder Jan Vlemmix

,,In het verleden heb ik een boek gemaakt over de Dommel in Brabant en zo besefte ik nog meer hoe mooi het hier is met de bossen en hei, er is veel te schilderen in het Brabantse landschap. Ook watermolens zijn een geliefd onderwerp. Die zocht ik speciaal op. Het liefst schilder ik op locatie, heerlijk. Aan het eind van de middag maak ik foto’s en schilder thuis verder.”

,,Soms moet je het gewoon ‘zien’. Er is altijd iets moois te vinden. Het leukst is ter plekke spontaan schilderen wat ik zie maar ik werk soms in opdracht. Zoals een palmenstrand aan het einde van een zwembad. Dat werd er eentje van vier bij twee meter. Ik schilderde het Van Goghkerkje voor iemand die daar is getrouwd, op verzoek van de heemkundekring het verdwenen raadhuis in Nederwetten en iemands ouderlijk huis vanaf een oude foto.”

Door zijn kennis werd Vlemmix gevraagd om een schildersgroep op de Dorpswerkplaats in Nuenen te begeleiden. ,,Ik vind het leuk de kneepjes van het vak weg te leren. Het is fijn om mensen iets te kunnen vertellen en het is gezellig.”

Quote Moet je nou eens zien. Ik was zelf verrast hoe mooi alles wordt uitgelicht Jan Vlemmix

,,Vorig jaar wilde ik mijn 85e verjaardag speciaal vieren door ’echt’ te exposeren. Het kasteel biedt in de regio de ruimte waar een goedwillende amateurschilder iets kan laten zien. Ik heb een verzoek ingediend bij de kunstcommissie en mijn werk werd positief beoordeeld. Geweldig vond ik dat. Ik ben een poos bezig geweest om alles voor te bereiden. En moet je nou eens zien. ik was zelf verrast hoe mooi alles wordt uitgelicht. Kijk nou, al die kleurkes.“

De expositie in Kasteel Geldrop loopt tot en met zondag 24 oktober. Openingstijden: donderdag, vrijdag en zondagmiddag van 14.00 – 17.00 uur. Vlemmix is zoveel mogelijk zelf aanwezig.

Gorges de la Nesque met Mont Ventoux © Jan Vlemmix