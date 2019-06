90 jaar Mifano: sportief bescheiden, maar gastheer van grootheden

Discussie over subsidie centrumma­na­ge­ment Nuenen

11:00 NUENEN - De financiering en het bestuur van het centrummanagement in Nuenen gaan mogelijk op de schop. Vanwege signalen over ontevredenheid bij een deel van de centrumondernemers wil de gemeenteraad in discussie over de subsidie en de inspraak. Diverse politieke partijen balen ervan dat de gemeente bij het centrummanagement slechts als doorgeefluik fungeert.