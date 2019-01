A67 bij Someren gedeeltelijk dicht na ongeluk met vrachtwagens, file richting Venlo

Mierlonaar krijgt maximale taakstraf voor klap met glas

15:39 DEN BOSCH/MIERLO - Een 21-jarige Mierlonaar hoeft niet de cel in voor de klap met een glas die hij uitdeelde aan een man op het Stratumseind in Eindhoven. De rechter in Den Bosch legde de Mierlonaar wel de maximale taakstraf van 240 uur op. Tevens moet hij een schadevergoeding van tienduizend euro betalen aan het slachtoffer dat blind raakte aan één oog.