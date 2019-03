A67 rukt op richting Geldrop, mét nieuwe geluidsschermen

Dat bleek in de vergadering met Geldrop-Mierlose raadsleden over de aanstaande A67-verbreding tussen de afslag Heeze-Geldrop en Leenderheide.

Ramp

De schermen die de Geldropse wijken Coevering, Akert en Genoenhuis nu beschermen tegen het snelweggeluid zijn 'een ramp', volgens wethouder Hans van de Laar. De nieuwe zijn standaard sowieso vele malen beter, zegt hij. Maar op aandringen van de raadsleden zal hij er op staan dat ze nóg geluidsdichter worden.

Weefstrook

De Geldrop-Mierlose politiek kon zich maandag uitspreken over het A67-plan van Rijkswaterstaat en de minister. In dat plan wordt de snelweg tussen de afrit bij Geldrop en knooppunt Leenderheide 2 maal 3-baans. Bovendien komt er aan de Geldropse kant nog een extra 'weefstrook'.

Straks kan verkeer dat bij Geldrop de A67 op rijdt en er bij Leenderheide weer af wil, op die weefstrook blijven. Omdat uit metingen blijkt dat dit voor 60 procent van het 'Geldropse' autoverkeer het geval is, scheelt dat heel veel in- en uitvoegen. En dus is het veiliger.

Spooronderdoorgang

Voor die A67 op- en afrit zijn 2 varianten mogelijk. In de Geldrop-Mierlose reactie op het plan zal de wethouder laten weten dat 1 van die opties 'no way' moet worden aangelegd. Het gaat hierbij om een grote, ovale rotonde in het Bogardeind. Hiervoor is wel een nieuwe spooronderdoorgang nodig. Bovendien wordt een deel van industrieterrein De Barrier en een deel van het recreatieve terrein bij zwembad De Smelen er door opgeslokt. Omdat deze variant ook nog eens tot veel meer files op Geldrops grondgebied zou leiden, gaat er wat raad en wethouder betreft een dikke, vette streep door.

Fietspad

De andere variant: een turborotonde (half klaverblad) op de plek van de huidige Bogardeind-rotonde met een grote lus richting snelweg, krijgt wel de unanieme goedkeuring. Wel moet daarvoor een stuk van het fietspad van Heeze richting Geldrop verdwijnen.

Meeliften

Wethouder Van de Laar beloofde dat hij met buurgemeente Heeze-Leende gaat overleggen om dat fietspad tussen Heeze en Geldrop helemaal aan de andere kant van de weg aan te leggen. Voor zo'n tweerichtingenfietspad is Heeze-Leende wel te porren, denkt hij. Vooral ook omdat deze gemeente heeft aangegeven te willen 'meeliften' met Geldrop-Mierlo in de reactiebrief. Van de Laar: ,,In Heeze-Leende zijn ze nog niet zo ver als wij. Daar moeten ze nog aan de reactie beginnen. Maar het college is het wel helemaal eens met ons. Dus ze willen graag mee ondertekenen."