Aandacht voor dino’s in kinderboekenweek

B en W: achtste super in Geldrop leidt tot leegstand dus niet doen

29 september GELDROP-MIERLO - In Geldrop zijn 7 supermarkten, in Mierlo 4. En dat is genoeg. Nog een super er bij in Geldrop (zoals een deel van de politiek wil) zou mogelijk leiden tot minder klanten en leegstand elders. En dat willen B en W niet.