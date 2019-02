Aangifte tegen Geldroppenaar na filmen in leegstaand bordeel

John Kuijpers nieuwe Stadsprins van 't Lappegat (Gel­drop)

17 februari GELDROP - In een druk bezochte residentie van het Stadsprinscomité, feestlocatie Hoog & Droog, is zaterdagavond John d'n Urste verwelkomd als de nieuwe stadsprins van 't Lappegat (Geldrop). Na een spannende opkomst met live drums in water werd de nieuwe dorstlustige hoogheid voorgesteld aan het publiek. Stadsprins John Kuijpers (55) gaat dit jaar, samen met zijn adjudant Mark en zijn twee hofdames Lisa en Amy voorop in de polonaise.