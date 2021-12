Aanpak criminele autobedrijven in Nuenen lijkt te werken: dertien zaken al vertrokken

Weggeef­kast in Geldrop tegen de weggooi­maat­schap­pij én om menstrua­tie­ar­moe­de tegen te gaan

GELDROP - Uit de weggeefkast in de voortuin van Wendy Roest, aan de Maarten Trompstraat 38 in Geldrop, kan iedereen iets pakken en, zolang er plaats is, dingen terugzetten. Ook ligt er maandverband en incontinentiemateriaal, tegen menstruatiearmoede; geschonken door de Stichting Armoedefonds.

