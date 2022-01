Aanpak flessenhals Bogardeind Geldrop niet vertraagd: in 2026 parkeerstroken en vrijliggende fietspaden

GELDROP - Een tussentijdse reparatie van het concept-bestemmingsplan en onduidelijkheden over bouwhoogtes in de buurt van een molen gaan de plannen voor het Geldropse Bogardeind niet vertragen. Dat zeggen de verantwoordelijk wethouder en gemeentelijk projectleider.

Mensen die wonen aan de flessenhals in het Geldropse Bogardeind; fietsers en voetgangers die daar dagelijks gevaar lopen bij het slalommen en automobilisten die er 's ochtends in de file staan, hoeven niet ongerust te zijn: de planning van de wegverbreding komt niet in gevaar. In 2026 gaat daar de schop de grond in. Dat zeggen wethouder Marc Jeucken (CDA, wonen en ruimtelijke ordening) en gemeentelijk projectleider Harm Post

Het stukje Bogardeind tussen de Beukelaar en de Laan der Vier Heemskinderen krijgt dan vrijliggende fietspaden aan beide kanten van de weg, er komen parkeerstroken en groen en twee rechtsafstroken voor autoverkeer richting Laan der Vier Heemskinderen.

Nog niet bezorgd over planning

De wethouder en de gemeentelijk projectleider zijn niet bezorgd. Nog niet tenminste. Post: ,,Ik ga er nog steeds vanuit dat we de woningen die gesloopt moeten worden minnelijk kunnen verwerven. Dus dat ze niet onteigend hoeven worden omdat de planning in gevaar komt.” En Jeucken zegt dat de bestemmingsplanreparatie, het goedkeuren er van door de gemeenteraad en een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State dit jaar afgerond kunnen worden.

Vervolgens is er dan nog tijd tot 2024 om alle eigenaren van de panden met de nummers 83 tot en met 123 uit te kopen. Zeven van de twinitig panden zijn inmiddels gemeentebezit. In 2024 en 2025 kan dan met de bouw van in totaal 24 appartementen en 11 grondgebonden woningen begonnen worden. In 2026 wordt de weg verbreed. Voor het hele project heeft de gemeente 4,2 miljoen euro in de boeken staan.

In beroep bij Raad van State

Het nieuwe bestemmingsplan voor dit stukje Bogardeind is in juni door de gemeenteraad vastgesteld. Er is bij de Raad van State beroep tegen aangetekend door een aantal personen en een instantie. Over welke instantie het gaat wil de gemeente om privacyredenen niet zeggen. Maar vanwege de bezwaren gaat de gemeente het bestemmingsplan toch iets aanpassen. Zo zal er in opgenomen worden dat er pas op percelen gebouwd mag worden, als de bestaande woning gesloopt is.

En verder zal er in het bestemmingplan precies komen te staan hoe hoog de woningen mogen worden aan het eerste stuk Bogardeind, het dichtst bij de molen. Over de bouw-richtlijnen in een 'molenbiotoop’ is de laatste tijd veel te doen. Een bouwplan voor een appartementencomplex iets verderop (Entrada) is er vorig jaar na een procedure bij de Rechtbank door afgeschoten.

Nationaal probleem

De komende maanden gaat de gemeente uitzoeken wat nu wijsheid is met die richtlijnen. ,,Maar het gaat hier om een nationaal probleem", zegt projectleider Post. ,,Het molenrecht stamt uit de 13e of 14e eeuw. We hebben dus te maken met een cultuurhistorisch fenomeen in actuele ruimtelijke plannen.”

Over het Bogardeind tussen de A67-afrit en Geldrop rijden dagelijks 27.000 voertuigen. Bij de splitsing met het Emopad slaan er 10.000 af. 17.000 Rijden heen en terug over het Bogardeind-flessenhalsstuk.