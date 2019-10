Aanstaand burgemeester Jos van Bree van Geldrop-Mierlo is niet bang voor stress

GELDROP-MIERLO - Hij was voordat zijn loopbaan in het openbaar bestuur van de grond kwam officier bij de Landmacht. En ja, daarkom je wel over jezelf te weten of je onder druk het hoofd koel houdt. Mede daarom durft Jos van Bree (50) het burgemeesterschap wel aan.

Natuurlijk, burgemeester zijn in Geldrop-Mierlo is wel even iets anders dan het wethouderschap in je geboortedorp. Heeze-Leende in het geval van Jos van Bree, want daar bekleedde hij die functie tien jaar. In Geldrop-Mierlo krijgt een burgemeester ook te maken met grote stedenproblematiek zoals ondermijning, criminaliteit het sluiten van (veel) drugspanden. ,,Maar de afgelopen vier jaar was ik wethouder in Helmond", zegt Van Bree. ,,Daar is al een heel andere dynamiek. En ik ben daar tweede loco-burgemeester. Dan draai je dus ook burgemeestersdiensten".

Hoe dan ook: de zwaarte van het burgemeestersambt anno 2019 in een (deels) verstedelijkte gemeente zoals Geldrop-Mierlo weerhield Van Bree er niet van te solliciteren. ,,Ik schiet niet zo snel in de stress. Dat weet ik van mezelf uit mijn tijd als officier bij de Landmacht. Binnen kan er wel eens van alles woeden, maar dat merk je bij mij niet. Ik ben best stabiel en evenwichtig. Bovendien; je zit er als burgemeester niet alleen. Het is ontzettend belangrijk om je goed te laten adviseren".

Kansen

In eerdere interviews omschreef Van Bree zich als iemand die zijn loopbaan niet uitstippelt, maar die wel alert is op kansen. En het burgemeesterschap van Geldrop-Mierlo was er een in de buitencategorie. ,,Ik ben opgegroeid in Heeze, maar ik was van jongs af aan op Geldrop georiënteerd. Daar ging ik naar de middelbare school, naar het ziekenhuis, winkelen en op stap. Ik vind Geldrop-Mierlo een prachtige gemeente en ik ben echt trots op de unanieme voordracht door de gemeenteraad".

De verwachting is dat die voordracht van de raad wordt overgenomen door de minister. In dat geval wordt Van Bree geïnstalleerd in de raadsvergadering van 28 november. En het is de bedoeling om die te laten plaatsvinden in het dan net opgeleverde nieuwe gemeentehuis aan de Hofstraat.

Bedeesd

De vertrouwenscommissie was onder de indruk van Van Brees overtuiging dat Geldrop-Mierlo een belangrijker rol moet spelen in de regio: ,,Van de 21 Brainportgemeenten zijn wij de vierde. Dan hoef je niet bedeesd te zijn. Dan moet je je manifesteren. Dat doet Geldrop-Mierlo nu te weinig. We hebben een bijzondere plek in het groene gebied tussen Helmond en Eindhoven. Daar ligt ook een rol als verbinder. Als een gemeente zich goed op de kaart zet, is dat goed voor de economie en de werkgelegenheid. Hoe ik dat wil aanpakken? Nou, door om te beginnen in alle regionale netwerken, uit de schulp te kruipen en onszelf nadrukkelijker te profileren".

Jos van Bree is dolblij met zijn voordracht. Dat blijkt uit alles. Maar hij is ook overdonderd door alle reacties. ,,Mijn telefoon explodeerde gisteravond. Wie er allemaal appte en belde, ik kon het echt niet bijhouden. Ik heb vannacht maar drie uur geslapen".

