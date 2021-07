‘Absorberende groene korst’ op dak nu voor meer inwoners Geldrop-Mierlo

Verborgen paradijs­jes even open tijdens Twaalf Tuinen Tocht

27 juni NUENEN – ,,We beginnen bij de leukste en de verste”, zeggen bezoekers Carin Drenth en Astrid van der Zouw als ze ‘Het Verborgen Paradijs’ binnen gaan. Het is een zalig begin van de zaterdag, in de meest afgelegen tuin van de Twaalf Tuinen Tocht. Met verse muntthee en koffie uit bloemrijke kopjes aan een piepklein tafeltje onder een mild schijnend zonnetje. De bladeren ritselen, in beweging door een zuchtje wind, kippen tokken en zacht klinkt muziek van een accordeon.