Acht jaar wachten op woonruimte, Huurdersbelangen Mierlo slaakt noodkreet

ED De Gammele Geit in Geldrop is niet meer Proeverij Brouwers opent haar deuren

17 mei GELDROP - De kroeg In de gammele Geit in Geldrop sloot half oktober vanwege de coronamaatregelen. Eigenaar Tom Brouwers gebruikte de gedwongen sluiting om te verbouwen en een andere richting in te slaan. De legendarische Geit is Proeverij Brouwers geworden en daarmee is er geen echte kroeg meer op het Horecaplein.