Achter de gordijntjes fotograferen in een vogelkijkhut in Nederwetten

NEDERWETTEN - Een koppeltje spechten in een achtervolgingsscène, een schicht van blauw als een gaai voorbij vliegt en hormonaal kabaal van kwakende kikkers. Het terrein van Imkerij De Walhut in het Wettens Boek is een oase van levende natuur in tachtig tinten groen. Sinds kort staat er ook een vogelhut. Daar kunnen vogels worden gefotografeerd.

Verscholen achter gordijntjes wijst de camera naar de plek waar een bonte specht neerstrijkt. Meer vogels tonen zich na de fikse onweersbui. Pimpelmeesjes, een groenling en een felgele geelgors. Er klinkt gekwetter en getjilp. De zon schijnt fel en het groen rondom de poel schittert.

Poeltje en bijenstal

Het terrein van De Walhut is van imker Ruud Korteling. ,,Ik zocht tien jaar geleden een stukje grond. Dit was een populierenbos maar na iedere storm moest ik me een weg banen met de kettingzaag. De populieren zijn gerooid en ik heb hier met inlandse bomen en heesters een gemengd bos met een poeltje en een bijenstal aangelegd.” Lindenbomen staan er het meest, met als resultaat lindehoning, van Ruuds bijenvolken. Honing is zijn bron van inkomsten en het geven van educatie. ,,Het is een slecht jaar geweest. Geen markten dus geen verkoop en scholen dicht dus geen educatie.”

Van modellen naar vogels

Joop Bruurs maakte als advertentiemaker veel foto’s voor klanten. Voorwerpen op hun best weergeven en de mooiste kant van modellen vastleggen, dat was zijn werk. Maar gaandeweg kreeg hij aandacht voor de natuur en gaf het maken van foto’s van vogels meer voldoening. ,,Er zijn in heel Nederland hutten van waaruit je vogels kunt fotograferen. Die zijn vaak ver weg en moet je ver van te voren reserveren. Een hut in de buurt leek me ideaal. Ik kende Ruud van een open dag op de imkerij en vond dit een perfecte plek. We zijn bij een hut gaan kijken. Daar lag een folievijvertje met een nep rand. Ruud vond het dooie soep en zei tegen me ‘ik heb een levende vijver. Met insecten, kikkers, salamanders. Veel mooier.”

Tijdens het brainstormen over aanpak en bouw ontstond het idee om de hut te verhuren. Korteling: ,, Ik heb behoorlijk wat kosten aan onderhoud, nieuwe bomen en vogelvoer. Dit is een mooie aanvulling.”

Aan het zicht onttrekken

In de houten hut onttrekken gordijntjes camera’s en de mensen daarachter aan het zicht. Vogels gaan ongestoord hun gang. ,,Die gordijntjes moeten”, legt Bruurs uit. ,,Een reiger vliegt meteen op als ie een beweging ziet.” De reigers komen op de kikkers af die in de poel huizen. Het is paartijd en nu de zon schijnt klinkt er een kabaal van jewelste. ,,Je zit zo dichtbij dat je ze elkaar met opgeblazen wangen ziet bespringen.”

Logboek van vogels

Met het grondstatief met schommelkop en de in te stellen bureaustoelen zit de fotograaf altijd op perfecte hoogte. Een dikke plank creëert de perfecte camerapositie die is gericht op het dijkje dat zo is aangelegd zodat de vogels goed in beeld komen. In een logboek wordt door bezoekers bijgehouden welke vogels zijn ‘gescoord’. Ene Bob noteert dertien gefotografeerde soorten, vijf soorten die hij wel zag maar hem te vlug af waren en nog vier soorten die hij alleen maar hoorde. Hij schrijft: ‘Succes op deze mooie plek! Half juni staat deze hut in Natuurfotografie Magazine’.

Bruurs: ,,Bezoekers komen vaak van ver vanwege de andere vogelsoorten hier. De echte liefhebber heeft het er voor over om de tank vol te gooien en voor dag en dauw te vertrekken. Ze kunnen vanaf 7 uur terecht.”

Bruurs was helemaal geen vogelkenner maar fotografeert nu een paar jaar vogels. ,,Ik begon met grote soorten zoals reiger en ooievaar. Maar de uitdaging is kleine vogels en die dan zo mooi mogelijk voor je camera krijgen. Ik leer er steeds meer kennen en wordt steeds interessanter. Vanwege de kou en regen is het nu rustig maar soms zien we wel vijftien soorten tegelijk. We zijn 15 maart gestart en de teller staat op 45 verschillende. Je moet het hier over een tijdje zien als het wat warmer is. Dan vliegen er vlinders en libellen en hopen we te zien hoe de jonge vogeltjes worden gevoerd.”

Kijk voor reserveringen op Vogelhutwettensbroek.nl . Kosten overdag 65, ’s avonds 25 euro.